HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi

15.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da jandarmanın operasyonuyla 22 milyon kök kenevir ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonla terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının önüne geçildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da 22 milyon kök kenevir ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı, PKK terör örgütünün silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticareti gelirini engellemek amacıyla yürüttüğü narko-terör operasyonlarına da devam ediyor. Bu kapsamda, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-11 Haziran'da Lice ilçesindeki Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya mahallelerinde 344 noktaya operasyon düzenlendi.

0a58411ae513fb6490fe2e6ad4866dec

Operasyonda; 22 milyon kök kenevir bitkisi, 700 bin kök skunk bitkisi, 188 kilo toz esrar, 2 kilo kubar esrar, 10 su motoru ve 36 bin metre sulama hortumu ele geçirildi. 225 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda ele geçirilen 22 milyon kök kenevir bitkisinin imha edilmesiyle 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Operasyonla terör örgütünün 5.2 milyar TL finans sağlamasının da engellendiği belirtildi.

3d2913451d0a3a99540419170ce8e9b5

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileriMutlaka izlemeniz gereken en iyi Amazon Prime dizileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Bu çiçeği koparmak cep yakıyor! Bu çiçeği koparmak cep yakıyor!
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

SGK'lı bütün çalışanlar bugünden itibaren aşı randevusu alabilecek

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Görüntüler Bodrum'dan! Kuyruğun sonu görünmedi

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

Belediye başkanı ve avukatına saldırı!

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

NATO'ya bir ülke daha katılıyor

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

İtalya maçından sonra uçakta kriz!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

Ünlü oyuncunun karavan tatili!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

"Oğluna Recep Tayyip ismini verdi şimdi değiştiremiyor" haberi gündem olmuştu! Valilik'ten açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

Gören gözlerine inanamadı! Markette rafların arasından çıktı

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

'Pes' dedirten olay! 'Kamu görevlisiyiz' deyip bir de camiden anons yaptırdılar

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Bakan Koca: Aşıda 40 yaşa kadar indik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.