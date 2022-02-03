İçişleri Bakanlığı duyurdu! Diyarbakır'da yeni operasyon başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır'da 'Eren Kış-19 (Diyarbakır-Kendal) Jandarma Astsubay Üstçavşuş Selçuk Acar Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 310 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği belirtildi.

DHA

