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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teröristlerle sıcak temas! 1 asker yaralı, 2 terörist öldürüldü

21.10.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonu'nda 1 teröristin hava destekli operasyon ile 1 teröristin ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı. 1 jandarma personelinin ise ağır yaralandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Teröristlerle sıcak temas! 1 asker yaralı, 2 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün sabah saatlerinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Eren-7 Operasyonunda; 1 terörist hava destekli operasyon ile 1 terörist ise çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirilmiştir. Operasyonda arama/tarama faaliyeti esnasında teröristlerle sağlanan temasda, 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmış, hemen helikopter ile Erzincan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı personelimize hastanede müdahale sürmektedir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Tunceli
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