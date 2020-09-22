İçişleri Bakanlığı: "Iğdır’da 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi"

İçişleri Bakanlığı, Iğdır’da Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Iğdır kırsalında, Jandarma SİHA tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; dün terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü olarak ele geçirilmişti. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, ’teslim ol’ çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

