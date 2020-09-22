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İçişleri Bakanlığı: "Iğdır’da 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 18:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Iğdır’da Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Iğdır kırsalında, Jandarma SİHA tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; dün terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü olarak ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Iğdır’da Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası 2 kadın teröristin sağ olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Iğdır kırsalında, Jandarma SİHA tarafından tespit edilen 3 teröristi etkisiz hale getirmeye yönelik 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında; dün terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan ölü olarak ele geçirilmişti. Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin gerçekleştirdiği amansız takip sonrası diğer 2 terörist saklandıkları mağarada bulundu. Jandarmanın, ’teslim ol’ çağrılarına uyan 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

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