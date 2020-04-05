İçişleri Bakanlığı'ndan 18-20 yaş aralığındaki gençler için ek genelge

Genelgeye g\u00f6re 18-20 ya\u015f aras\u0131nda olup \u00e7al\u0131\u015fanlar, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 sosyal g\u00fcvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tar\u0131m i\u015f\u00e7ileri, soka\u011fa \u00e7\u0131kma yasa\u011f\u0131ndan muaf tutulacak.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Trump: \u015eal ile y\u00fcz\u00fcn\u00fcz\u00fc kapatmak daha iyiYasaklar yine unutuldu, meyve-sebzeyi se\u00e7erek ald\u0131larGribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?