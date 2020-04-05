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İçişleri Bakanlığı'ndan 18-20 yaş aralığındaki gençler için ek genelge

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 09:26 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 18-20 yaş aralığındaki gençler için ek genelge

Genelgeye göre 18-20 yaş arasında olup çalışanlar, çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Ayrıntılar geliyor...

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