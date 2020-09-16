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İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs denetimleri açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 10:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, 22 Ağustos'tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığının tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca, 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı, 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs denetimleri açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belirlenen kurallar ile alınan tedbirlerin tek elden etkin, yaygın ve sürekli şekilde denetlenmesinin sağlanması amacıyla tüm valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturularak faaliyete geçirilen 'İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri (İSDEM) çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İSDEM'in faaliyete başladığı 22 Ağustos’tan bu yana başta izolasyon koşullarına uyum olmak üzere kişiler ve işletmeler için belirlenen kuralların uygulanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

'20 BİN 94 KİŞİ İZOLASYON KOŞULLARINA UYMADI'

Açıklamada, 3 milyon 261 bin 120'si Valilik/Kaymakamlıklarca re’sen uygulanan denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, "Hayat eve sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96,5'i olan 112 bin 216’sı kontrol edilmiş, toplamda ise (re’sen+ihbar/şikayet üzerine) 3 milyon 373 bin 336 denetim faaliyeti uygulanmıştır. Bu denetimler sonucunda; 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı, belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan; birinci ihlal kapsamında 40 bin 891 kişi/işletmenin uyarıldığı, ikinci ihlal kapsamında 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı, üç veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, tespit edilmiştir" denildi.

'KURALLARA UYULMASI ÖNEM TAŞIMAKTA'

Koronavirüsün tüm dünyada etkisini sürdüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Koronavirüs salgınıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yürütülebilmesi ve başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere çok yoğun efor sarfeden kamu personelimizin yükünün hafifletilebilmesi için tüm vatandaşlarımız ile işletme sahiplerinin; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarınca alınan tedbirlere/belirlenen kurallara uyulmasının sağlanması son derece önem taşımaktadır."

DHA

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