İçişleri Bakanlığı'ndan 'yardım toplama' açıklaması

Ayrıca anılan kanunun 6'ncı maddesinde Cumhurbaşkanı kararıyla gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların valiliklerden izin almaksızın yardım toplayabileceği de hüküm altına alınmıştır."

"BELEDİYE KANUNU İLE DÜZENLENEN HUSUS NET BİR ŞEKİLDE BAĞIŞTIR"

Açıklamada, son günlerde yerel yönetimler başta olmak üzere bazı kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı banka hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştiklerinin görüldüğü vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda kendilerine verilen görevler çerçevesinde, şartlı/şartsız bağış yapmak isteyen vatandaşların her işlem için ayrı ayrı olmak üzere başvurusundan sonra belediyenin görevleriyle sınırlı olmak üzere bağış alabilmektedir. Şartlı bağışlar için her bir vatandaşın bireysel müracaatından sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38/l maddesi gereğince belediye meclisinin kararı bağış kabul edebilmektedir. Yine her bir vatandaşın bireysel başvurusundan sonra 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/g maddesi gereğince belediye başkanının onayından sonra şartsız bağışlar alabilmektedirler.