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İçişleri Bakanlığı: "Samsun açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısı 4’e yükseldi"

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Samsun açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısının 4’e yükseldiği belirtilerek, "Arama kurtarma faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı, Samsun açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısının 4’e yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil uzaklıkta), Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında kurtarılan mürettebat sayısının 4’e yükseldiği belirtilerek, "Arama kurtarma faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığında beklemektedir" denildi.

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