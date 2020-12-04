İçişleri Bakanlığı, Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Bakanlığın 2020 yılı kasım ayı faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısında konuştu. Çataklı, terörle mücadelenin, uzun yıllardır ülkenin en önemli güvenlik gündemini oluşturduğunu belirterek, Bakanlık olarak bunu değiştirmekte kararlı ve neticeye de en yakın dönemde olduklarını söyledi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yapılan denetimler hakkında bilgi veren Çataklı, bugüne kadar valilikler ve kaymakamlıklar tarafından 28 milyon 4 bin 560 denetim gerçekleştirildiğini ve 317 bin 501 ihbar ve şikâyet üzerine de kontroller yapıldığını söyledi. 'BU KIŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÜZERİNE KABUS GİBİ ÇÖKECEĞİZ' Çataklı, PKK terör örgütü ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini kaydederek, "PKK bugüne kadar tam 40 yıl boyunca kendi içinde yandaşlarına, örgüt üyelerine vaat ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirememiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nden bir çakıl taşı alabilmiş değildir. Bu kış terör örgütünün üzerine kabus gibi çökeceğiz. Buradan kış üslenmesine çalışan örgüt elemanlarına sesleniyorum. Bu kış, mağaralarda yalnızlık çekmeyeceksiniz. Bütün kış boyunca ensenizde olacağımızdan şüpheniz olmasın. Operasyonlarımız aralıksız devam edecektir. Tüm hazırlıklarımızı, planlamalarımızı yaptık ve size unutamayacağınız bir kış yaşatacağız" dedi.

'79 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ' Çataklı, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2020 kasım ayında yapılan operasyonlara ilişkin, "Kırsal alanda 7’si büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 770 kırsal operasyon, şehirlerde bin 325 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında İçişleri Bakanlığı terörde arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride aranan 1 terörist ile 'gri' kategoride aranan 5 teröristin de bulunduğu toplam 79 (9 ölü, 36 sağ, 34 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 58’i PKK/KCK, 19’u DEAŞ, 2’si sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 518 şüpheli gözaltına alınmış, 373 kişi tutuklanmıştır" diye konuştu. Çataklı, yapılan tüm terör operasyonları neticesinde kasım ayında, 165 sığınak, barınak, mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini, ayrıca, 84 silah, 57 adet mayın, 72 adet el bombası, 972 kilo patlayıcı madde, 19 bin 356 adet muhtelif mühimmat ele geçirildiğini söyledi.

2020-2021 sonbahar-kış dönemi ana operasyon stratejisi hakkında da bilgi veren Çataklı, "Belirlenen 286 bölgeye yönelik 1 Ekim 2020-15 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 bin 424 operasyon planlanmış, planlanan operasyonların halen yüzde 51’i tamamlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Pençe, Barış Pınarı ve Kaplan harekâtlarının iz düşümü olarak planlanan Kıran ve Kapan operasyonlarının tamamlanmasını müteakip 13 Temmuz itibari ile başlatılan Yıldırım operasyonları da 15 ayrı bölgede devam etmekte olup bugüne kadar; 148 terörist etkisiz hale getirilmiş, 77 iş birlikçi yakalanmış, 401 mağara/sığınak imha edilmiş, bu mağara ve sığınaklarda uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere çok sayıda silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" ifadesini kullandı. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE Çataklı, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 15 bin 290 operasyonda 21 bin 240 kişinin gözaltına alındığını ve 1495 kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığını söyledi. Çataklı, "Yapılan operasyonlarda; 5 ton 712 kilo esrar, 371 kilo skunk, 1 ton 413 kilo eroin, 25 kilo kokain, 95 kilo afyon, 51 kilo bonzai, 525 kilo metamfetamin, 695 bin 437 adet captagon, 308 bin 363 adet sentetik ecza, 14 bin 405 kök kenevir ele geçirilmiştir. Kasım ayında 1 milyon 109 bin 592 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Bu rakam, geçen aya göre yüzde 122’lik bir artışı ifade etmektedir" dedi.