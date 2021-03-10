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  4. İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde eş zamanlı 45 bin 894 personelin katılımıyla ’Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması’ yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 373 şahıs yakalandı."

İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde eş zamanlı 45 bin 894 personelin katılımıyla ’Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması’ yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 373 şahıs yakalandı."

10.03.2021 11:06 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde eş zamanlı 45 bin 894 personelin katılımıyla ’Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması’ yapıldı.

İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde eş zamanlı 45 bin 894 personelin katılımıyla ’Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması’ yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 373 şahıs yakalandı."

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