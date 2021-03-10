İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde eş zamanlı 45 bin 894 personelin katılımıyla ’Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması’ yapıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan bin 373 şahıs yakalandı."