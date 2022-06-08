İçişleri Bakanlığı, ülkesine geri gönderilen Afganistanlı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ocak ayından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle, 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi." denildi.

