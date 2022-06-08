HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı, ülkesine geri gönderilen Afganistanlı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, ülkesine geri gönderilen Afganistanlı sayısını açıkladı

08.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, ocak ayından bu yana 18 binden fazla Afganistan uyruklu kaçak göçmenin ülkesine geri gönderildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ülkesine geri gönderilen Afganistanlı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ocak ayından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle, 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildi." denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'deki bu müzeye giren çıkmak istemiyor! İzmir'deki bu müzeye giren çıkmak istemiyor!
Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacakRusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak
Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"
Anahtar Kelimeler:
Afganistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

3600 ek göstergede merak edilen tablo paylaşıldı, kim ne kadar emekli aylığı alacak? Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi...

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

Araç sürücülerine kötü haber! Motorine bir zam daha

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Son seçim anketlerinin ortalamasında dikkat çeken sonuçlar

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Flaş iddia: İsim net, kısa sürede aday olacak

Bakan Muş'tan açıklama! Çöpe dökülenler...

Bakan Muş'tan açıklama! Çöpe dökülenler...

Oğlunun görüntüleri, Joe Biden'ın başını yakacak! Silah...

Oğlunun görüntüleri, Joe Biden'ın başını yakacak! Silah...

İlginizi Çekebilir

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yaz aylarının sıcak günlerine girerken mutlaka çantanızda bulunması gerekenler

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Kendisini kameraya alan tacizcisini ifşa etti!

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Hem ofis hem de salonlarınız için en iyi masaj koltuğu çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.