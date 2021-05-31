İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı mı? 1 Haziran yeni normalleşme genelgesi yayınlandı mı?

Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme döneminin bitip normalleşme döneminin başlayacağı bu süreçte alınan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yayınlanacak. Vatandaşlar yasaklarda yapılacak değişiklikleri ilgiyle takip ediyor. Peki İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YENİ GENELGEYİ YAYINLADI MI? 1 HAZİRAN YENİ NORMALLEŞME GENELGESİ YAYINLANDI MI?

Normalleşme döneminde uygulanacak yeni kararların yer aldığı İçişleri Bakanlığı Genelgesi için bakanlıktan gelecek son dakika açıklaması ilgiyle takip ediliyor. İlk aşamada gevşetilen yasaklarla birlikte 1 Haziran'ın ardından ülke çapında kademeli normalleşme için yeni bir dönem başlamış olacak. Hizmete kapalı olan işletmelerin bu tarih itibarıyla belirlenecek yeni tedbirler çerçevesinde artık hizmet vermesi beklenmekte. Yeni kararların yer alacağı genelgenin henüz ne zaman yayımlanacağı net olarak bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan ve yeni kararların konuşulacağı kritik Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saat 20:00 gibi açıklama yapması bekleniyor.