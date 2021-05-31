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İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı mı? 1 Haziran yeni normalleşme genelgesi yayınlandı mı?

31.05.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Haziran yani yarın itibaren kademeli normalleşme dönemi sona erecek ve normalleşme dönemi başlayacak. Alınan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yayınlanmış olacak. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağı, düğünler, kafe ve restoranlar, spor salonları gibi yasaklarda yapılacak değişiklikleri merak ediyor. Peki İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı mı? 1 Haziran yeni normalleşme genelgesi yayınlandı mı? İşte yanıtı...

İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı mı? 1 Haziran yeni normalleşme genelgesi yayınlandı mı?

Tam kapanma sonrası başlayan kademeli normalleşme döneminin bitip normalleşme döneminin başlayacağı bu süreçte alınan yeni kararlar İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yayınlanacak. Vatandaşlar yasaklarda yapılacak değişiklikleri ilgiyle takip ediyor. Peki İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı mı?

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Normalleşme döneminde uygulanacak yeni kararların yer aldığı İçişleri Bakanlığı Genelgesi için bakanlıktan gelecek son dakika açıklaması ilgiyle takip ediliyor. İlk aşamada gevşetilen yasaklarla birlikte 1 Haziran'ın ardından ülke çapında kademeli normalleşme için yeni bir dönem başlamış olacak. Hizmete kapalı olan işletmelerin bu tarih itibarıyla belirlenecek yeni tedbirler çerçevesinde artık hizmet vermesi beklenmekte. Yeni kararların yer alacağı genelgenin henüz ne zaman yayımlanacağı net olarak bilinmiyor ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan ve yeni kararların konuşulacağı kritik Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saat 20:00 gibi açıklama yapması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlamış olduğu "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili 81 İl Valiliğine yollanan "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00 ve 05.00 saatleri arası, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanıyordu. Hafta içi ve hafta sonu yasak saatlerinde de değişiklik yapılması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi İçişleri Bakanlığı

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