İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi Genel Kurulda

2. sınıf emniyet müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor.

İkinci sınıf emniyet müdürünün ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı "ilçe emniyet müdürü" ve "şube müdürü" olan üçüncü sınıf emniyet müdürü, bu ilçelerde "ilçe emniyet müdür yardımcısı" olarak görev alacak.

Teklife göre, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı ile Özel Harekat Başkanı görev unvanları, "başkanlık" başlığı altında birleştirilecek. Başkanlıklarda birinci meslek derecesindeki birinci sınıf emniyet müdürleri "başkan"; ikinci meslek derecesindeki birinci sınıf emniyet müdürleri "başkan yardımcısı" olarak görevlendirilebilecek. İkinci sınıf emniyet müdürü rütbesindeki personel "şube müdürü" olarak görevlendirilebilecek.

Teklifin birinci bölümünde yer alan ve kabul edilen maddeler, Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda değişiklikler yapıyor.

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin ilk 10 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Teklif, "para mükafatında" değişiklik yapıyor. Emniyet personeli, para mükafatının yanı sıra takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleriyle de taltif edilecek.

Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen emniyet amirleri ve emniyet müdürleri emekliye sevk edilecek. "Hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilme" düzenlemesi öngören teklife göre, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayıyla ikişer yıl periyotlarla toplamda 4 yıl uzatılabilecek.

Komiser yardımcılığı rütbesine atanmak için gerekli olan 45 yaşından gün almama şartı kaldırılacak.

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilecek.

Ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları, kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenlerin yanı sıra eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlara; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlara; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile 6 ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenlere bu ödüller verilecek.

Verilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirenlere, İçişleri Bakanınca Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilecek.

7.300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katına kadar, yaşamını ortaya koyanlara 12 katına kadar para ödülü verilecek.

Uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.