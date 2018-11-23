İçişleri Bakanlığına personel alımı! 45 uzman alınacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sınava başvuracakların en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmeleri ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların başvuru tarihinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranıyor.

Yazılı giriş sınavının başvuruları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından elden ya da posta yoluyla kabul edilecek.

İSTENİLEN BELGELER

Başvuruda adaylardan "https://aybu.edu.tr/gpm" adresinden elde edecekleri müracaat belgesi doldurulmuş olarak ıslak imzalı ve beraberinde bir vesikalık fotoğraf ile ilgili KPSS puan türünü gösterir ÖSYM sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve lisans mezuniyetlerini gösteren lisans diplomalarının fotokopisi istenecek.