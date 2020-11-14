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  4. İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor.

14.11.2020 09:51 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor.

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