İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor.