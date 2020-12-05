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  4. İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat(JÖH), Polis Özel Harekat (Pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat(JÖH), Polis Özel Harekat (Pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

05.12.2020 10:21 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat(JÖH), Polis Özel Harekat (Pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.

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