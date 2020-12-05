İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat(JÖH), Polis Özel Harekat (Pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat(JÖH), Polis Özel Harekat (Pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat(JÖH), Polis Özel Harekat (Pöh) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 571 personel görev alıyor.