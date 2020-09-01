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  4. İçişleri Bakanlığınca Mardin’de “Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de “Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel görev alıyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 09:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de “Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Mardin’de “Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel görev alıyor.

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