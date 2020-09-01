İçişleri Bakanlığınca Mardin’de “Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Mardin’de “Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Mardin’de “Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Mardin’de “Yıldırım-8 Savur Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 831 personel görev alıyor.