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  4. İçkili masada "Ramazan karşılaması yapıyoruz" dedi! Tepkilerin ardından özür diledi

İçkili masada "Ramazan karşılaması yapıyoruz" dedi! Tepkilerin ardından özür diledi

01.04.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, içki masasında "Ramazan karşılaması yapıyoruz" dediği ve sosyal medyadan yayınladığı videonun tepki görmesi üzerine özür diledi. Videodaki ifadelerinin kastı aştığını belirten Avcu, "Orucumu tutan bir kişi olarak kutsal ramazan ayı ile dalga geçmem, yüce dinimize yönelik hakaret içeren cümleler kurmam söz konusu olamaz" dedi.

İçkili masada "Ramazan karşılaması yapıyoruz" dedi! Tepkilerin ardından özür diledi

CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'nun önceki akşam sosyal medya hesabından yayınladığı video, tepkilere yol açtı. Avcu, alkol aldıkları sırada, "Mehmet eniştemin bahçede ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi, kapanış yani" dediği videoyu sosyal medyadan paylaşınca tepki topladı.

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Bunun üzerine videodaki sözleriyle kastı aştığını kabul ettiğini belirtip, özür dileyen Vedat Avcu, "30 Mart 2022 gecesi sosyal medya hesabımdan yapmış olduğum paylaşımda kastı aşan ifadelerim yer almıştır. Söz konusu paylaşım bir dost sohbetinde çekilen videodan ibarettir. Sosyal medyada paylaştığım videoda kendimi doğru ifade edemediğimden dolayı kamuoyu tarafından yanlış anlaşıldım. Dini ve milli değerlerimiz konusunda hassasiyetim beni tanıyan herkes tarafından bilinmektedir. O nedenle kendim de orucumu tutan bir kişi olarak kutsal ramazan ayı ile dalga geçmem, yüce dinimize yönelik hakaret içeren cümleler kurmam söz konusu olamaz. Ülkemizin ve halkımızın gündemi geçim sıkıntısıyken böyle bir olayla anılmam üzücü olmuştur. Tüm kamuoyundan yanlış anlaşıldığım için şahsım adına özür dilerim" dedi. (DHA)

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Edirne Ramazan

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