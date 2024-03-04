İclal Aydın 'Üç Kız Kardeş' dizisinden ayrılma sebebini açıkladı: "Benim oynadığım karakter..."

Bu yıl 7.si düzenlenen Merzifon kitap fuarı, İclal Aydın’ın söyleşisiyle açıldı. Oyuncu ve yazar İclal Aydın söyleyişi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aydın, son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Nesrin karakteriyle adından söz ettirmişti.

Snobmagazin'in haberine göre, Üç Kız Kardeş dizisinden ayrılma sebebinin senaryo gereği olduğunu belirten oyuncu ve yazar, “Benim oynadığım karakter öldükten sonra asıl hikaye başlıyordu. Hikayenin ana temelinde benim oynadığım karakter yoktu” açıklamasını yaptı.

Yoğun ilgiyle karşılaşan yazar saatler boyunca sevenlerinin kitabını imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.







