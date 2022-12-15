İcra dairesi çalışma saatleri nedir? İcra dairesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Adliyenin çalışma saatleri tüm Türkiye’de neredeyse aynıdır. Mahkemeler, savcılık ve icra dairelerinin yer aldığı adliyeler adalet bakanlığına bağlı olarak çalışır. Vatandaşlar tüm hukuk ile alakalı işlemlerini gerçekleştirmek için adliyeyi ziyaret eder. İcra dairesinden icra takibi talebi, haciz işlemleri ve borç ödeme gibi pek çok işlem yapılır. İcra dairesi çalışma saatleri de devlet kurumlarıyla benzerdir.

İcra dairesi saat kaçta açılıyor?

İcra dairesi çalışma saatleri tüm devlet dairlerinde olduğu gibi sabittir. Adliye içinde bulunan icra dairesine giden kişilerin mesai saatlerini bilmesi ve öğle tatilinden önce ya da sonra işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir. İcra dairesi açılış saati hafta içi 08.00 olarak belirlenmiştir. Mesai saati başlangıcından itibaren icra dairesinin yetkileri arasında olan tüm işlemler yapılabilir. İcra dairesi çalışma saatleri dâhilinde düzenlenen öğle arası 12.00 ila 13.00 arasındadır. Bu saat aralığında vezneler kapalıdır ve herhangi bir işlem gerçekleştirilmez.

İcra dairesi saat kaçta kapanıyor?

İcra daireleri pazartesi ve cuma günleri arasında açıktır. Mesaiye sabah 08.00’da başlayan icra dairesi kapanış saati 17.00’dır. İcra dairesinin görevleri arasında icra takip taleplerini kabul etmek, borçlulara ödeme ya da icra emrini göndermek, borçlu kişilerin mallarını haczetmek ve haczedilen malları satmak gibi işler yer alır. İcra dairesi çalışma saatleri arasında bu hizmetlerden ve işlerden yararlanmak mümkündür.

İcra dairesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

İcra daireleri adliye binalarının içinde yer alır. Adliye ile icra dairesinin çalışma saatleri de aynıdır. İcra daireleri hafta sonları kapalıdır. Haftanın 5 günü açık olan icra dairesi hafta sonu çalışma saatleri yoktur. Ancak acil adli hizmetler için nöbetçi adiyeler haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermeye devam eder. Nöbetçi icra dairelerinden de haftanın her günü her saat gerekli işlemler gerçekleştirilebilir.



