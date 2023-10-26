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İcra memurunu gören kiracı benzin bidonunu alıp kendini yakmak istedi! "Kümes gibi eve 10 bin lira istiyor"

26.10.2023 17:34 | Son Güncelleme:
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Son dönemde artan ev sahibi kiracı kavgalarının sonuncusu Antalya'da yaşandı. Tahliye kararı alan ev sahibi, kiracısının çıkması için icra memurunu gönderdi. Duruma sinirlenen kiracı sinirlenerek benzin bidonuna sarıldı ve kendini yakmaya çalıştı. Ekiplerin müdahalesiyle sakinleşen ve evden çıkarılan kiracı, "Kümes gibi eve 10 bin lira istiyor. Bu adalet mi? 4 yıldır kirasını ödüyorum, kirasını ödediğim halde bankadan parasını çekmiyor." dedi.

Antalya’da ev sahibinin tahliye kararı aldırmasının ardından icra memurlarını karşısında gören şahıs, elindeki benzin bidonuyla eylem yaptı. İkna edilen şahıs, eşyaları karton kutuya doldurularak evi tahliye etti.

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Olay, saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi, 270 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. 40 yaşındaki kebap ustası İsmail Başboğa, 5 yıldır kirada yaşadığı daire ile ilgili bir süre önce ev sahibi ile tahliye noktasında sorun yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde icra memurlarını ve polisi karşısında gören Başboğa, girdiği bunalım sonucu eline aldığı benzin bidonuyla sokağa çıktı.

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VATANDAŞLAR DA ARAYA GİRDİ

Kendini yakacağını söyleyen Başboğa’yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından vatandaşların da araya girmesiyle şahıs eyleminden vazgeçti. Ekip arabasına bindirilen şahıs, önemli eşyalarını almak için evine girmek istedi. Polis kontrolünde evine giren Başboğa, kıyafetlerini ve eşyalarını karton kutuya yerleştirdi. Evden çıkışında kadın icra memuruna sesini yükselten Başboğa, ardından "Çok özür dilerim" diyerek affını istedi.

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"BENİ BU DURUMA DÜŞÜRDÜ"

Bir hayli sinirli olduğu gözlemlenen Başboğa, “Kümes gibi eve 10 bin lira istiyor. Bu adalet mi? 4 yıldır kirasını ödüyorum, kirasını ödediğim halde bankadan parasını çekmiyor. 4 sene sonra evin kapısına geldi. Bütün hesaplarına bloke koydurmuş. Bu adam bana para yatırmadı diyerek beni bu duruma düşürdü” diye tepki gösterdi. Eşyaları kolilenerek dışarı çıkarılan Başboğa, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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Kira ev sahibi

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