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İdari ibrasızlık nedir? İdari ibra ne demek? Yaptırımları neler?

26.04.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İdari ibrasızlık nedir? sorusunun yanıtı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Galatasaray Genel Kurulu'na açtığı davaya ilişkin haberler sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar, internette İdari ibrasızlık nedir? İdari ibra ne demek? Yaptırımları neler? gibi soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

İdari ibrasızlık nedir? İdari ibra ne demek? Yaptırımları neler?

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 9 yönetici ile birlikte Galatasaray Genel Kurulu'na açtığı dava sonrası İdari ibrasızlık nedir? İdari ibra ne demek? Yaptırımları neler? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İdari ibranın tanımı ve detaylar haberimizde...

İDARİ İBRASIZLIK NEDİR?

İdari ibra, bir firma ya da şirketin son 1 yıldaki işlemlerinin genel kurulda görüşülerek onaylanarak aklanmasına denir. Genel kurulda ibra edilmeme kararı çıkması halinde yönetim idari yönden aklanmamış olur.

İBRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre; İbra etmek, 'Aklama', 'Temize Çıkarma' anlamlarına gelmektedir.

Dilimize Arapçadan geçen bu söz, beraat ile de yakın anlam içerir.

İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiştir. İbraname; 'Aklama Belgesi' anlamına gelmektedir.

YAPTIRIMLARI NELERDİR?

İbrasızlık kararını iptal kararına ilişkin davanın kabul edilmesiyle birlikte, başkan ve yöneticiler seçilme hakkını yeniden kazanır.

Benzer bir olay 2020 yılında yine Galatasaray Spor Kulübü'nde yaşanmıştı.

Galatasaray Genel Kurulu'nun Mustafa Cengiz hakkındaki idari ibrasızlık kararı 16 Kasım 2020'de mahkeme tarafından iptal edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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