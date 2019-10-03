İDDEF Burkina Faso’da ’Eğitim Müessesleri Müfredat Programı’ düzenledi

İslam dünyasına daha verimli ve kaliteli bir İslami eğitim sunmak için çalışan İDDEF, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da ‘eğitim atölyesi’ çatısı altında ‘Eğitim Müessesleri Müfredat Programı’ düzenledi. İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ghaname, "Kur’an-ı Kerim ve şer’i ilimler tahsil edecek talebelerimiz için var olan uygulamaları ve yeni yöntemleri ele alarak titiz bir çalışmayla özel bir eğitim müfredat programı ortaya çıkardık" dedi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da ‘eğitim atölyesi’ çatısı altında ‘Eğitim Müessesleri Müfredat Programı’ düzenledi. Düzenlenen program kapsamında ülkede hizmet veren medreselerde hafızlık ve şer-i ilim tahsil edecek olan talebeler için yıllık eğitim planı çıkarıldı ve müfredat dâhilinde uygulanacak yöntem ve usuller belirlendi.

Burkina Faso hükümetini temsilen müfettiş katıldı

32 ülkedeki 63 medrese, 556 hoca ve 6 bin 200 talebe ile İslami eğitim çalışmalarına hummalı şekilde devam eden ve her geçen gün hizmet yelpazesini genişleten İDDEF, Burkina Faso’da da İslami eğitim bekleyen Müslümanlara ulaşmayı sürdürüyor. İDDEF Burkina Faso Temsilcisi Ali Ghaname ve Abdullah Kabore, Summasi karyesindeki Mahmud Efendi Medresesi Müdürü Muhammed Boyna ve Burkina Faso Hükümeti tarafından görevlendirilen müfettiş Sayid Amba’nın konuşmacı olarak katıldığı programda ilk olarak sunum yapıldı.