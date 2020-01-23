İDDEF İdlib'e "Yardım Seferberliği" başlattı

Suriye'de 9 yıldır sürmekte olan iç savaştan büyük yara alan ve mağduriyet yaşayanların yanında olunduğu dile getirilen açıklamada, soğuk hava ve çamur deryasına dönen alanlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için çadır ve kalıcı konut olarak briket ev inşa edildiği, çadır ve evlerde kullanılmak üzere sünger yatak, battaniye ve yakacak dağıtıldığı anlatıldı.

Savaş mağduru sivillerin Türkiye sınırındaki kırsal alanlarda kurdukları derme-çatma barakalarda yokluk içinde yaşam mücadelesi verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İDDEF olarak İdlib'de, kamplarda ve kırsal alanlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsa da dindirmek ve yaraları sarmak için ziyaretlerimizi sürdürüyor, hayırseverlerin emanetlerini teslim ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle 100 adet briket evin inşasına başladık. İlk etapta bitireceğimiz 22 eve bombardımandan kaçan ailelerin yerleşmesi için harekete geçeceğiz. Bağışlanan kurbanların kesilmesiyle 550 aileye et, 400 aileye kumanya paketi, 250 sünger yatak, 600 kışlık kıyafet, 150 battaniye, 40 bin ekmek paketi, 60 ton kömür ve 750 litre mazot dağıttık. 310 yetimin bulunduğu yetimhaneye ve savaş şartlarına rağmen eğitime devam eden medreselere sıcak yemek ve kışlık kıyafet ulaştırdık, hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

