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İDDEF İdlib'e "Yardım Seferberliği" başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

İDDEF İdlib'e "Yardım Seferberliği" başlattı

İSTANBUL (AA) - İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) , İdlib'deki yoğun bombardımandan kaçan Suriyeli savaş mağduru ailelerin acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla başlatılan "İdlib Yaşam Projesi” kapsamında temel yaşam malzemelerinin dağıtımının yanı sıra çadır ve briket ev inşasına başladı.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, "Yardım Harekatı" temasıyla Suriye'nin kuzeyinde sürdürülen acil insani yardım çalışmalarının kapsamının, İdlib'den Türkiye sınırına doğru gerçekleşen büyük göç ve soğuk hava nedeniyle genişletildiği kaydedildi.

Suriye'de 9 yıldır sürmekte olan iç savaştan büyük yara alan ve mağduriyet yaşayanların yanında olunduğu dile getirilen açıklamada, soğuk hava ve çamur deryasına dönen alanlarda yaşam mücadelesi veren Suriyeliler için çadır ve kalıcı konut olarak briket ev inşa edildiği, çadır ve evlerde kullanılmak üzere sünger yatak, battaniye ve yakacak dağıtıldığı anlatıldı.

Açıklamada, briket evlerin hemen yanı başına 500 litre hacmindeki su depoları koyulduğu vurgulanarak, hasar gören evlerin onarımının yapıldığı, mağdurlara pirinç, mercimek, sıvı yağ, şeker, reçel, bulgur, çay ve temizlik malzemelerinden oluşan kumanya ulaştırıldığı ifade edildi.

Savaş mağduru sivillerin Türkiye sınırındaki kırsal alanlarda kurdukları derme-çatma barakalarda yokluk içinde yaşam mücadelesi verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İDDEF olarak İdlib'de, kamplarda ve kırsal alanlarda yaşam mücadelesi veren kardeşlerimizin acılarını bir nebze olsa da dindirmek ve yaraları sarmak için ziyaretlerimizi sürdürüyor, hayırseverlerin emanetlerini teslim ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleriyle 100 adet briket evin inşasına başladık. İlk etapta bitireceğimiz 22 eve bombardımandan kaçan ailelerin yerleşmesi için harekete geçeceğiz. Bağışlanan kurbanların kesilmesiyle 550 aileye et, 400 aileye kumanya paketi, 250 sünger yatak, 600 kışlık kıyafet, 150 battaniye, 40 bin ekmek paketi, 60 ton kömür ve 750 litre mazot dağıttık. 310 yetimin bulunduğu yetimhaneye ve savaş şartlarına rağmen eğitime devam eden medreselere sıcak yemek ve kışlık kıyafet ulaştırdık, hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz."

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