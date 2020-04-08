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İddia: Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.04.2020 16:26 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi belli oldu. Bu iddia Güney Koreli bir kaynağa ait. Kaynağa göre Galaxy Note 20 yakın bir tarihte kendisini gösterecek. Fakat Galaxy Note 20 sahneye tek başına da çıkmayacak.

İddia: Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi belli oldu!

Tüm dünyada olduğu gibi teknoloji sektöründe de gündem koronavirüs. Koronavirüs nedeniyle birçok teknoloji şirketi zor durumda kaldı. Birçoğu üreteceği veya tanıtacağı yeni ürünler için erteleme kararı alırken, Galaxy Note 20'yi tanıtmaya hazırlanan Samsung tarafından henüz bu anlamda bir haber gelmedi. Son gelen bir rapor da bunu doğrular nitelikte.

SAMSUNG GALAXY NOTE 20 NE ZAMAN TANITILACAK?

Güney Koreli kaynaklı rapora göre şirket, Galaxy Note 20 için çalışmalarını tam gaz devam ettiriyor. Bu anlamda Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihi de şimdiden belli. Kaynağa göre Galaxy Note 20'nin tanıtımı 4 ay sonra yani Ağustos ayında yapılacak. Daha önceki Galaxy Note serisi akıllı telefonların tanıtımının da Ağustos ayı içerisinde yapıldığını düşünürsek, Galaxy Note 20'nin tanıtım tarihinin henüz ertelenmediğini sonucuna ulaşabiliriz. Ayrıca kaynağın diğer bir iddiası da şaşırtıcı. Zira o iddiaya göre, Galaxy Note 20 tek başına da gelmeyecek.

note 20

GALAXY FOLD 2 GALAXY NOTE 20 İLE GELİYOR

İddialara göre Samsung Galaxy Note 20'nin yanında katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold'un yeni modeli Galaxy Fold 2'yi de tanıtacak. Bu tanıtımın her ne kadar Samsung tarafından ertelenmemiş olsa da hala ertelenme ihtimali yüksek. Zira, koronavirüs salgınının seyrine göre Samsung tarafında da durumlar değişebilir.

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