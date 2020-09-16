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İddia: Huawei Mate X2 ertelendi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.09.2020 09:22 | Son Güncelleme

Huawei Mate X2 için hayaller suya düşmüş olabilir. DisplaySearch'ün kurucusu Ross Young'ın iddiasına göre Huawei Mate X2 için erteleme kararı alındı. Ross Young'ın aktardıklarına bakılırsa katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate X2'nin ertelenmesinin nedeni ABD'nin uyguladığı yaptırımlar.

İddia: Huawei Mate X2 ertelendi!

Huawei katlanabilir akıllı telefon sektöründe yer alan firmalardan biri. Son olarak Huawei Mate Xs 5G'yi tanıtan Huawei için son konuşulanlar ise Huawei Mate X2 adında yeni bir katlanabilir akıllı telefon üreteceği yönünde. Huawei Mate Xs 5G'ye nazaran içe katlanan bir ekran ile geleceği iddia edilen Huawei Mate X2 hakkında son sözü ise DisplaySearch'ün kurucusu Ross Young söyledi.

ROSS YOUNG'TAN HUAWEİ MATE X2 İDDİASI

Ross Young, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Ekran analisti Huawei Mate X2'nin ertelendiğini iddia etti. Ross Young'a göre Mate X2, ABD hükümetinin koyduğu kısıtlamalar nedeniyle bu yıl gelmeyecek. Bu kısıtlamalar, Huawei'nin ürünleri için bileşen almasını neredeyse imkansız hale getirmiş durumda.

HUAWEİ GÖZÜNÜ MATE 40'A ÇEVİRDİ

Huawei'nin katlanabilir cihazın lansmanını gelecek yıla mı ertelediği yoksa akıllı telefonun geliştirme sürecini askıya alıp almadığı henüz bilinmiyor. Ancak Huawei'nin şu an odağını Huawei Mate 40 serisine çevirdiği iddia ediliyor.

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