İddia: Huawei Mate X2 ertelendi!

Huawei katlanabilir akıllı telefon sektöründe yer alan firmalardan biri. Son olarak Huawei Mate Xs 5G'yi tanıtan Huawei için son konuşulanlar ise Huawei Mate X2 adında yeni bir katlanabilir akıllı telefon üreteceği yönünde. Huawei Mate Xs 5G'ye nazaran içe katlanan bir ekran ile geleceği iddia edilen Huawei Mate X2 hakkında son sözü ise DisplaySearch'ün kurucusu Ross Young söyledi.

Ross Young, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı. Ekran analisti Huawei Mate X2'nin ertelendiğini iddia etti. Ross Young'a göre Mate X2, ABD hükümetinin koyduğu kısıtlamalar nedeniyle bu yıl gelmeyecek. Bu kısıtlamalar, Huawei'nin ürünleri için bileşen almasını neredeyse imkansız hale getirmiş durumda.

Shouldn't be a surprise, but we hear the Mate X2 won't launch in 2020 due to the US government's restrictions on Huawei. We have had to lower our foldable forecasts...