İddia: Steam yaz indirimlerinin tarihi belli oldu!

Steam oyun mağazası, bazı dönemler bünyesindeki oyunlarda çeşitli indirimler yapıyor, kullanıcılarını görece daha uygun fiyatlarla istedikleri oyunlarla buluşturuyor. Bu dönemlerden en önemlisini ise yaz dönemi oluşturuyor. Yaza girmemize şunun şurasında çok az kalmışken, kullanıcılar da Steam yaz indirimleri 2020 ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını merakla bekliyor. Bu anlamda Steam henüz bir açıklama gelmiş değil. Fakat bir sızıntı kaynağının 'doğrulattım' dediği bir iddia söz konusu.

Twitter'ı etkin olarak kullanan Pavel Djundik, Steam yaz indirimleri 2020'nin tarihini öğrendiğini açıkladı. Djundik'in paylaştığı tarihler bize Steam yaz indirimlerinin 25 Haziran - 9 Temmuz arasında düzenleneceğini gösteriyor. Tarihlerin Çinli yapımcılar tarafından sızdırıldığını söyleyen Djundik'in söylediğine göre tarihler doğru.

Chinese sources are saying the Steam summer sale starts on 25th of June. Generally trustworthy, but not fully confirmed.