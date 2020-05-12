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İddia: Steam yaz indirimlerinin tarihi belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.05.2020 15:45 | Son Güncelleme

Steam 2020 yaz indirimi için tarihlerin belirlendiği iddiası ortalığı karıştırdı. Steam'in gelenek haline getirdiği Steam yaz indirimleri, iddialar doğruysa çok kısa bir süre sonra başlayacak. İşte Steam 2020 yaz indirimlerinin başlama tarihi...

İddia: Steam yaz indirimlerinin tarihi belli oldu!

Steam oyun mağazası, bazı dönemler bünyesindeki oyunlarda çeşitli indirimler yapıyor, kullanıcılarını görece daha uygun fiyatlarla istedikleri oyunlarla buluşturuyor. Bu dönemlerden en önemlisini ise yaz dönemi oluşturuyor. Yaza girmemize şunun şurasında çok az kalmışken, kullanıcılar da Steam yaz indirimleri 2020 ne zaman başlayacak? sorusunun cevabını merakla bekliyor. Bu anlamda Steam henüz bir açıklama gelmiş değil. Fakat bir sızıntı kaynağının 'doğrulattım' dediği bir iddia söz konusu.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNİN TARİHİ SIZDIRILDI

Twitter'ı etkin olarak kullanan Pavel Djundik, Steam yaz indirimleri 2020'nin tarihini öğrendiğini açıkladı. Djundik'in paylaştığı tarihler bize Steam yaz indirimlerinin 25 Haziran - 9 Temmuz arasında düzenleneceğini gösteriyor. Tarihlerin Çinli yapımcılar tarafından sızdırıldığını söyleyen Djundik'in söylediğine göre tarihler doğru.

Pavel Djundik'in paylaştığı tarihler tabi ki bir iddiadan öte değil. Zira Steam'den konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde kesin tarihin açıklanması bekleniyor.

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