HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İddialar gündem olmuştu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş açıklaması

04.04.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir savcının yetkilerinin kaldırıldığı iddia edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İddialar gündem olmuştu! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sinan Ateş açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ilişkin bazı medya kuruluşlarında yayımlanan haberler üzerine yaptığı açıklamada, "soruşturmaya bakan bir savcının dosyadaki yetkilerinin kaldırıldığı haberinin gerçeği yansıtmadığı, soruşturmayı yürüten savcıların görevlerine devam ettiği" belirtildi.

"SORUŞTURMADA BİR BAŞSAVCIVEKİLİ, İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLİ"

Haberdeki aynı savcıya ilişkin "ikinci kez gözaltına almak isteyince izne çıkarılan" ifadesinin de gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "soruşturmanın bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısınca titizlikle yürütüldüğü" ifade edildi.

Başsavcılık ayrıca soruşturma şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın ilk gözaltı tutanağının kaybolduğuna ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans ve lisansüstü burslarına zam! İşte yeni rakamlarLisans ve lisansüstü burslarına zam! İşte yeni rakamlar
6 il daha afet bölgesi ilan edildi!6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!Kulisleri sallayan 'AK Parti' iddiası!

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

O videoyu gerçek haber sandı, canlı yayında okudu! Röportaj Adam'dan yanıt geldi

Akşener, 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye karşılamıştı! Bahçeli'den ilk yorum geldi

Akşener, 'Sayın Cumhurbaşkanım' diye karşılamıştı! Bahçeli'den ilk yorum geldi

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.