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İddialı rapor: Samsung satışları arttırdı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Samsung, yarı iletken yonga satışları nedeniyle son çeyrekte makul kazançlar elde ettiğini bildirmişti. Yeni bir rapora göreSamsung, satış konusunda bu çeyrekte de hanesine yeni kazançlar ekleyecek.

İddialı rapor: Samsung satışları arttırdı

Yonhap Infomax’ın yeni bir raporuna göre Samsung Electronics, Temmuz-Eylül 2020 çeyreğinde 63,95 trilyon KRW (yaklaşık 54,5 milyar dolar) satış gerçekleştirmiş.

Bu tahmin doğru çıkarsa, şirket Q3 2019’a göre yüzde 3,1 daha fazla satış açıklayacak. Samsung’un 2020 Q3 için işletme karının 10,4 trilyon KRW (yaklaşık 8,86 milyar dolar) olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, geçen yıla göre tam yüzde 33,7 fazla olacak.

SAMSUNG EN İYİ ÜÇ AYLIK SONUÇLARINI YAYINLAYABİLİR

Samsung, faaliyet karının 10,8 trilyon KRW (yaklaşık 9,2 milyar dolar) olduğu 2018’in 4. çeyreğinden bu yana en iyi üç aylık sonuçlarını yayınlayacak. 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla, şirketin satışlarının yüzde 20,7’lik bir artış göstereceği ve karının yüzde 27,6 artacağı tahmin ediliyor.

Samsung, büyük olasılıkla önümüzdeki hafta üç aylık mali sonuçlarını açıklayacak. Bellek yongası fiyatlarındaki düşüşe rağmen şirketin, Huawei’nin acele siparişleri ve Nvidia ve Qualcomm’dan gelen yonga siparişleri sayesinde daha yüksek satışlar ve karlar bildireceği tahmin ediliyor.

Şirketin akıllı telefon işi de büyük olasılıkla daha yüksek satışlar elde edecek. Analistler, Samsung’un 2020’nin 3. çeyreğine göre yüzde 50 artışla 80 milyon cep telefonu satışını bildireceğini tahmin ediyor.

Ayrıca tablet satışlarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 45 artışla 10 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor. Apple’ın iPhone 12 lansmanının gecikmesi ve Huawei’nin ambargoları, Samsung’un akıllı telefon satışlarına etki etmiş gibi görünüyor.

TV’ler de dahil olmak üzere tüketici elektroniği satışlarının bile üçüncü çeyrekte arttığı tahmin ediliyor. Eugene Securities’de bir analist olan Lee Seung-woo, şirketin TV satışlarının 2020’nin 2. çeyreğindeki rakamlardan yüzde 40 daha fazla olabileceğini söylüyor. Samsung’un tüketici elektroniği işi, 2016’nın 2. çeyreğinden bu yana en iyi çeyreğini açıklayabilir.

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