İddialı rapor: Samsung satışları arttırdı

Yonhap Infomax’ın yeni bir raporuna göre Samsung Electronics, Temmuz-Eylül 2020 çeyreğinde 63,95 trilyon KRW (yaklaşık 54,5 milyar dolar) satış gerçekleştirmiş.

Bu tahmin doğru çıkarsa, şirket Q3 2019’a göre yüzde 3,1 daha fazla satış açıklayacak. Samsung’un 2020 Q3 için işletme karının 10,4 trilyon KRW (yaklaşık 8,86 milyar dolar) olacağı tahmin ediliyor. Bu rakam, geçen yıla göre tam yüzde 33,7 fazla olacak.

SAMSUNG EN İYİ ÜÇ AYLIK SONUÇLARINI YAYINLAYABİLİR

Samsung, faaliyet karının 10,8 trilyon KRW (yaklaşık 9,2 milyar dolar) olduğu 2018’in 4. çeyreğinden bu yana en iyi üç aylık sonuçlarını yayınlayacak. 2020’nin ikinci çeyreğine kıyasla, şirketin satışlarının yüzde 20,7’lik bir artış göstereceği ve karının yüzde 27,6 artacağı tahmin ediliyor.

Samsung, büyük olasılıkla önümüzdeki hafta üç aylık mali sonuçlarını açıklayacak. Bellek yongası fiyatlarındaki düşüşe rağmen şirketin, Huawei’nin acele siparişleri ve Nvidia ve Qualcomm’dan gelen yonga siparişleri sayesinde daha yüksek satışlar ve karlar bildireceği tahmin ediliyor.

Şirketin akıllı telefon işi de büyük olasılıkla daha yüksek satışlar elde edecek. Analistler, Samsung’un 2020’nin 3. çeyreğine göre yüzde 50 artışla 80 milyon cep telefonu satışını bildireceğini tahmin ediyor.