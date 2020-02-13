HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İdlib çevresi hayalet kente döndü

İdlib çevresi hayalet kente döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 15:33 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin devam eden bombardımanında şehrin kırsalı adeta hayalet kente dönüştü.

İdlib çevresi hayalet kente döndü

İç savaşın devam ettiği Suriye’de rejimin hedefinde olan İdlib’de binlerce kişi saldırılardan korunmak için güvenli bölgelere kaçmayı sürdürüyor. Uzun süredir rejimin ele geçirmek için saldırı düzenlediği İdlib’in ilçeleri ile kırsalındaki bölgelerde yaşayan 2 milyona yakın insan, zorunlu olarak göç etti. Evlerini terk eden siviller, sahip oldukları araçlarına alabildikleri eşyaları ile yola düşerek bombardımandan korunmaya çalışıyor.

Saldırılar nedeniyle yüzlerce köy, sivillerin terk etmesinin ardından hayalet kente dönüştü. İdlib’in Eriha ilçesine bağlı Mastume köyü de yoğun bombardımanın ardından boşaltıldı. 100’ü aşkın hanenin bulunduğu köyde yaşayan bini aşkın kişi, saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek İdlib kent merkezi veya Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Bombardımandan kaçan insanların büyük bölümünün terk ettiği evlerinin kapılarını bile kapatamadıkları görüldü.

idlib-cevresi-hayalet-kente-dondu_4173_dhaphoto4

'TÜRKİYE GELSİN, EVLERİMİZE DÖNELİM'

Öte yandan İdlib’in kırsalındaki yerleşim alanlarından kaçan sivillerin ise Türkiye sınırına göçü de devam ediyor. İdlib yönüne giden bazı aileler, bombardımandan kaçtıklarını ve yoğun şekilde savaş uçaklarının köyleri bombaladığını ifade etti. Hayatta kalabilmek adına kaçmak zorunda kaldıklarını anlatan Suriyeliler, tek umutlarının ise Türkiye olduğuna dikkat çekti. Abu Usame adlı kişi, Esad rejimi zulmünün sona ermesi için tek güvencelerinin Türkiye olduğunu söyledi. Türk askerinin İdlib’e son zamanlarda takviye yapması ile umutlarının arttığını anlatan Abu Usame, bir an önce Türkiye’nin müdahalesi ile zulmün sona ermesini beklediklerini ve terk etmek zorunda kaldıkları evlerine bu sayede girmeyi umut ettiklerini kaydetti. Usame, ülkelerinin ve kentlerinin kurtuluşunun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mümkün olduğuna inandıklarının altını çizdi.

idlib-cevresi-hayalet-kente-dondu_4173_dhaphoto1

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
PARTNER Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov! Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden bacak şov!
İzmir'de tepki çeken olay! Böyle taşıdıİzmir'de tepki çeken olay! Böyle taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye

En Çok Okunan Haberler

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İdlib şehitlerinin kimlikleri belli oldu!

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Elazığ'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, 3 polisin ifadelerinin alındığını öğrenince eşinin mezarını ziyaret etti

Tahir Elçi'nin eşi, haberi alınca mezarlığa gitti

Antalya için korkutan deprem açıklaması: Tarihsel döngü süresi çoktan dolmuş

Korkutan açıklama: Tarihsel döngü süresi çoktan dolmuş

Ankara'da taksi durağına silahlı saldırı! O anlar kamerada

Taksi durağındaki dehşet anları kamerada

İzmir'de tepki çeken olay! Öğrencileri okula böyle taşıdı

İzmir'de tepki çeken olay! Böyle taşıdı

İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası

İstanbul'un göbeğinde bıçaklı kavga

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.