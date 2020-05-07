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  4. İdlib'de 9'uncu Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

İdlib'de 9'uncu Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 12:30 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesinin icra edildiğini bildirdi.

İdlib'de 9'uncu Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 9'uncu Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

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