İdlib'de 9'uncu Türk-Rus ortak devriyesi yapıldı

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "TR-RF Mutabakat\u0131 \u00e7er\u00e7evesinde, \u0130dlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlar\u0131n\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla 9'uncu T\u00fcrk-Rus Birle\u015fik Kara Devriyesi icra edildi." ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Anadolu'nun simgesiydi! Say\u0131lar\u0131 54 y\u0131lda 500'e y\u00fckseldiT\u00fcrkiye'nin ilk karantina hastanesinde koronavir\u00fcs m\u00fccadelesi s\u00fcr\u00fcyorSamsung Galaxy Z Flip ilk kez Oscar \u00d6d\u00fclleri'nde sahneye \u00e7\u0131kt\u0131!