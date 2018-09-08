İdlib'de Beşar Esad'a ait güçler hastaneye varil bombasıyla saldırdı!

Esad rejimine ait helikopterden, İdlib'in güneyindeki Has köyünde bulunan "Hayat Nabzı" adlı hastaneye varil bombalı saldırı düzenlendi. AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçakları ile helikopterler, gün boyu İdlib'in güneyindeki Marratinnuman ilçesi, Habit beldesi, Sirce, Huveyin, Abidin ve El Hülübbe köyleri ile Hama'nın kuzeyindeki Latamne ilçesinde sivil yerleşimlerle, askeri muhaliflerin ve rejim karşıtı askeri grupların cephe hatlarına saldırmıştı.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan hava saldırıları sonucu Abidin'de 4, El Hülübbe'de 1 ve Sirece köyünde 2 olmak üzere 7 sivil hayatını kaybetmiş, 7 sivil de yaralanmıştı.

SON 8 GÜNDE 28 SİVİL ÖLDÜ

Sivil savunma kaynaklarına göre, ayın başından bu yana İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 28 sivil hayatını kaybetti, en az 51 kişi yaralandı.

Hama'nın kuzeyindeki Keferzita beldesinde bulunan bir sivil savunma merkezi de düzenlenen hava saldırısı sonucu hizmet dışı kaldı.

HAVA SALDIRILARI DÜZENLENMEYE DEVAM EDİYOR

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bazı bölgelerin, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. (AA)

