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  4. İdlib'den kaçış devam ediyor! Türkiye yolunda uzun araç kuyrukları oluştu

İdlib'den kaçış devam ediyor! Türkiye yolunda uzun araç kuyrukları oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 23:41 | Son Güncelleme

Suriye rejiminin bombardımanından kaçan siviller Türkiye yolunda uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Muhalifler ve rejim güçleri arasında batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ediyor.

Son olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki batı Halep kırsalında, Beşar Esad rejimine ait helikopter düşürüldü. Düşen helikopter sonrası sıcak noktadan Türkiye tarafına hareket etmeye başlayan siviller bölgede yoğunluk oluşturdu.

Trafiğin çok yoğun olduğunu belirten DHA muhabiri bölgedeki son durumu aktardı.

3 GÜN ÖNCE DE HELİKOPTER DÜŞMÜŞTÜ

İdlib'in Serakib ilçe merkezinin batısında da 3 gün önce rejime ait helikopter düşürülmüş ve içindeki 3 kişi hayatını kaybetmişti.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İdlib Suriye göç

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