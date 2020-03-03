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İdlib operasyonunda düşürülen L-39 Albatros savaş uçağının özellikleri nelerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 15:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı rejime ait L-39 Albatros tipi savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Peki L-39 savaş uçağı özellikleri nelerdir? İşte uçağın teknik özellikleri ile envanterinde L-39 savaş uçağı olan ülkeler...

İdlib operasyonunda düşürülen L-39 Albatros savaş uçağının özellikleri nelerdir?

İdlib’de Bahar Kalkanı operasyonu ile ilgili verilen son dakika haberlere göre rejime ait Aero L-39 Albatros tipi bir savaş uçağı düşürüldü. Türk F-16'ları tarafından vurulan uçağın teknik özellikleri merak ediliyor.

AERO L-39 ALBATROS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çek Cumhuriyeti kökenli L-39 Albatros, teknik olarak bir eğitim jeti olarak geçmektedir. Temel veya ileri düzey savaş eğitimi için kullanılan eğitim jetleri, ya eğitim ihtiyacına yönelik olarak özel tasarım uçaklardır ya da var olan bir uçağın modifiye edilmişidir.

1960’larda Çekoslavakya dönemi tasarlanan Aero L-29 Delfin’in yerine ana eğitim jeti olarak gelmiştir. L-39 pek 30’dan fazla ülkeye savaş eğitim jeti olarak ihraç edilmiştir. Hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır.

Genel Özellikler

  • Mürettebat: 2
  • Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)
  • Kanat açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)
  • Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)
  • Kanat yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)
  • Boş ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)
  • Maksimum kalkış ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)
  • Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)

Performans

  • Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80
  • Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)
  • Menzil: 1,000 km
  • Servis tavanı: 11,500 m (37,730 ft)
  • Tırmanma oranı: 22 m/saniyede (4,330 ft/dakikada)
  • Kanat yüklemesi: 250.0 kg/m² (51.23 lb/ft²)
  • Güç/ağırlık: 0.37
  • Kalkış rulesi: 530 m (1,700 ft)
  • İniş rulesi: 600 m

Silahlar
4 dış yükleme noktasına 1,290 kg (2,840 lb) yük yüklenebilir, bunlar:
K-13 ve R-60 havadan havaya füzeler
7.62 mm'lik makineli tüfek podları
Serbest düşümlü bombalar ve misket bombaları
Roket fırlatıcıları
Havada atılabilir depo

L-39 ALBATROS KULLANAN ÜLKELER

Azerbaycan
Cezayir
Afganistan
Ermenistan
Bangladeş
Bulgaristan
Kamboçya
Küba
Çek Cumhuriyeti
Mısır
Estonya
Etiyopya
Gürcistan
Irak
Kazakistan
Kırgızistan
Libya
Nikaragua
Nijerya
Kuzey Kore
Romanya
Rusya
Slovakya
Sovyetler Birliği
Suriye
Tayland: L-39ZA/ART
Tunus
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Amerika Birleşik Devletleri
Özbekistan
Vietnam
Yemen

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L-39 Albatros L-39 Albatros özellikleri

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