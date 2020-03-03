İdlib operasyonunda düşürülen L-39 Albatros savaş uçağının özellikleri nelerdir?

İdlib’de Bahar Kalkanı operasyonu ile ilgili verilen son dakika haberlere göre rejime ait Aero L-39 Albatros tipi bir savaş uçağı düşürüldü. Türk F-16'ları tarafından vurulan uçağın teknik özellikleri merak ediliyor.
Çek Cumhuriyeti kökenli L-39 Albatros, teknik olarak bir eğitim jeti olarak geçmektedir. Temel veya ileri düzey savaş eğitimi için kullanılan eğitim jetleri, ya eğitim ihtiyacına yönelik olarak özel tasarım uçaklardır ya da var olan bir uçağın modifiye edilmişidir.
1960’larda Çekoslavakya dönemi tasarlanan Aero L-29 Delfin’in yerine ana eğitim jeti olarak gelmiştir. L-39 pek 30’dan fazla ülkeye savaş eğitim jeti olarak ihraç edilmiştir. Hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır.
Genel Özellikler
Performans
Silahlar
4 dış yükleme noktasına 1,290 kg (2,840 lb) yük yüklenebilir, bunlar:
K-13 ve R-60 havadan havaya füzeler
7.62 mm'lik makineli tüfek podları
Serbest düşümlü bombalar ve misket bombaları
Roket fırlatıcıları
Havada atılabilir depo
Azerbaycan
Cezayir
Afganistan
Ermenistan
Bangladeş
Bulgaristan
Kamboçya
Küba
Çek Cumhuriyeti
Mısır
Estonya
Etiyopya
Gürcistan
Irak
Kazakistan
Kırgızistan
Libya
Nikaragua
Nijerya
Kuzey Kore
Romanya
Rusya
Slovakya
Sovyetler Birliği
Suriye
Tayland: L-39ZA/ART
Tunus
Türkmenistan
Uganda
Ukrayna
Amerika Birleşik Devletleri
Özbekistan
Vietnam
Yemen