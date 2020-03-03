İdlib operasyonunda düşürülen L-39 Albatros savaş uçağının özellikleri nelerdir?

İdlib’de Bahar Kalkanı operasyonu ile ilgili verilen son dakika haberlere göre rejime ait Aero L-39 Albatros tipi bir savaş uçağı düşürüldü. Türk F-16'ları tarafından vurulan uçağın teknik özellikleri merak ediliyor.

AERO L-39 ALBATROS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çek Cumhuriyeti kökenli L-39 Albatros, teknik olarak bir eğitim jeti olarak geçmektedir. Temel veya ileri düzey savaş eğitimi için kullanılan eğitim jetleri, ya eğitim ihtiyacına yönelik olarak özel tasarım uçaklardır ya da var olan bir uçağın modifiye edilmişidir.

1960’larda Çekoslavakya dönemi tasarlanan Aero L-29 Delfin’in yerine ana eğitim jeti olarak gelmiştir. L-39 pek 30’dan fazla ülkeye savaş eğitim jeti olarak ihraç edilmiştir. Hafif saldırı görevlerini de yerine getirebilme kabiliyeti vardır.

Genel Özellikler

Mürettebat: 2

Uzunluk: 12.13 m (39 ft 10 in)

Kanat açıklığı: 9.46 m (31 ft 0 in)

Yükseklik: 4.77 m (15 ft 5 in)

Kanat yüzölçümü: 18.8 m² (202 ft²)

Boş ağırlık: 3,459 kg (7,625 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 5,700 kg (12,560 lb)

Motor: 1× Progress/Ivchenko AI-25TL turbofan, 16.9 kN (3,800 lbf)

Performans

Asla geçilmemesi gereken hız: Mach 0.80

Maksimum hız: 4,000 metrede 750 km/h (400 knots, 470 mph)

Menzil: 1,000 km

Servis tavanı: 11,500 m (37,730 ft)

Tırmanma oranı: 22 m/saniyede (4,330 ft/dakikada)

Kanat yüklemesi: 250.0 kg/m² (51.23 lb/ft²)

Güç/ağırlık: 0.37

Kalkış rulesi: 530 m (1,700 ft)

İniş rulesi: 600 m

Silahlar

4 dış yükleme noktasına 1,290 kg (2,840 lb) yük yüklenebilir, bunlar:

K-13 ve R-60 havadan havaya füzeler

7.62 mm'lik makineli tüfek podları

Serbest düşümlü bombalar ve misket bombaları

Roket fırlatıcıları

Havada atılabilir depo

L-39 ALBATROS KULLANAN ÜLKELER

Azerbaycan

Cezayir

Afganistan

Ermenistan

Bangladeş

Bulgaristan

Kamboçya

Küba

Çek Cumhuriyeti

Mısır

Estonya

Etiyopya

Gürcistan

Irak

Kazakistan

Kırgızistan

Libya

Nikaragua

Nijerya

Kuzey Kore

Romanya

Rusya

Slovakya

Sovyetler Birliği

Suriye

Tayland: L-39ZA/ART

Tunus

Türkmenistan

Uganda

Ukrayna

Amerika Birleşik Devletleri

Özbekistan

Vietnam

Yemen

