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İdlib ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinden acı haber! 2 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 17:05 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib bölgesi ile Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu.

İdlib ve Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinden acı haber! 2 asker şehit

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlip bölgesinde görev yapan hemşehrimiz, Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir (25) şehit olmuştur. Kahraman Mehmetciğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Milletimizin Başı Sağolsun." denildi.

BAHAR KALKANI HAREKATI BÖLGESİNDEN DE ACI HABER GELDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal da Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki şehit haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünal, "Bahar Kalkanı Harekatı bölgesindeki Muhanbal kasabasında gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehadete ulaşan hemşehrimiz Piyade Uzman Onbaşı Oğuz Taş'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.


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