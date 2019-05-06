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İdlib'de göç hareketi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:02 | Son Güncelleme

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 103 bin 539 sivil, son bir haftada Beşşar Esed rejimi güçlerinin aralıksız bombardımanından kaçtı - Çocukları, torunlarıyla zeytinlik arazide barınmaya çalışan Fatma Masri: - "İblis Esed, 14 uçak ve tanklarla köyü bombalıyordu. Allah şahit olsun karnım açtır. Bize en çok lazım olan şey çocuklar için barınak. Sivil toplum kuruluşları, İslam ümmeti, iki kutsal caminin hizmetkarı nerede? Herkes nerede? Açız, susuzuz, barınak yok. Biz ümmeti Muhammed’iz. Namaz kılacağız. Oruç tutacağız. Nerede namaz kılacağım?" - Sivillerden Subhi Cuma: - "Ramazan ayı geldi. İnsanların her şeye ihtiyacı var. Bazı insanlar içecek veya yiyecek bulamıyor. Çadır istiyoruz. Biz artık siyasi bir çözüm istiyoruz"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'deki Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltama Bölgesi"ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun saldırılar, son bir haftada 103 bin 539 sivilin evlerini terk etmesine yol açtı.

Yerel sivil toplum kuruluşlarından Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle son bir haftada 103 bin 539 sivilin evlerini terk ederek Türkiye sınırı hattındaki kamp alanlarına sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

Hallaç, bombardımanın sürmesi halinde bu sayının 600 bine çıkmasından endişe ettiklerini belirtti.

Yoğun saldırı altındaki Kefrenbude ilçesindeki evini terk eden Subhi Cuma, "Zeytin bahçesine sığındık. Ramazan ayı geldi. İnsanların her şeye ihtiyacı var. Bazı insanlar içecek veya yiyecek bulamıyor. Çadır istiyoruz. Biz artık siyasi bir çözüm istiyoruz." dedi.

Çocuklarla kadınların tuvalet ve banyo ihtiyacı olduğunu dile getiren Cuma, "Burası yaşanacak bir yer değil. Bu durumu çözebilmek için bütün devletler baskı yapmalıdır. 5 gündür bu ağaçların altındayız. 5 gündür ben yıkanmadım. Umumi tuvalet var. Bir de su içmek için su deposu var. Banyo suyu olmadığı için camiye gidemiyoruz. Namazı kılmak için teyemmüm ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bombardıman değil katliam oluyordu"

İdlibli Ali el Masri de yiyecek ve içecekten vazgeçtiklerini, sadece barınacakları bir çadır istediklerini söyledi.

Sınır hattı güvenli olduğu için buraya sığındıklarını belirten Masri, "Bombardıman değil, orada bir katliam oluyordu." dedi.

Masri, "Bize içinde barınacak bir çadır lazım. Açık havada uyuyoruz. Nerede yemek yapacağız? Nerede yatacağız? Bir kardeşim var. Geçim kaynağımız olan hayvanlarımızı buraya getirmeye çalışıyor. Ama bombardıman yüzünden gelemiyor." diye konuştu.

Göç etmek zorunda kalanlardan Fatma Masri de çocukları, torunları ve gelinleriyle buraya geldiklerini ifade etti.

Masri, "İblis Esed,14 uçak ve tanklarla köyü bombalıyordu. Allah şahit olsun karnım açtır. Bize en çok lazım olan şey çocuklar için barınak. Sivil toplum kuruluşları, İslam ümmeti, iki kutsal caminin hizmetkarı nerede? Herkes nerede? Açız, susuzuz, barınak yok. Biz ümmeti Muhammed’iz. Namaz kılacağız. Oruç tutacağız. Nerede namaz kılacağım?" dedi.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında, söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının nisan ayı raporunda, Esed rejiminin saldırılarında 127 sivilin, Rusya'nın hava saldırılarında ise 13 sivilin öldüğü belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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