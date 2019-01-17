İdlib'deki son gelişmeler

Ayrıca Heyet Tahrir Şam'ın kontrol ettiği alanlarda "büyük bir artışın" olduğuna yönelik söylemlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ulusal Özgürleştirme Cephesine bağlı Zengi dışındaki gruplar çatışmalardan önceki mevzi bölgelerindeki varlıklarını devam ettiriyor.

İdlib kırsalında Heyet Tahrir Şam ve Ulusal Özgürleştirme Cephesinin bazı unsurları arasında yaşanan kısa süreli çatışmalar tarafların anlaşmaya varmasının ardından sona ermişti. Çatışmalar kırsalda sınırlı kalırken, İdlib merkezinde hiçbir çatışma yaşanmadı.

Soçi’de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib’teki son durumun gündeme geldiği toplantıda, ateşkesin devamına ilişkin çalışmalarla bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler de ele alınmıştı. Bakan Akar, konuya ilişkin, "Soçi’deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın iş birliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

