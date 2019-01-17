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İdlib'deki son gelişmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 15:59 | Son Güncelleme

"İdlib'in tamamının Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünde olduğu"na yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kırsaldaki kısa süreli çatışmalar sonrasında da Ulusal Özgürleştirme Cephesine bağlı Zengi dışındaki grupların mevcut mevzi bölgelerindeki varlıklarını sürdürdükleri belirtiliyor

"İdlib'in tamamının Heyet Tahrir Şam'ın kontrolünde olduğu"na yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kırsaldaki kısa süreli çatışmalar sonrasında Ulusal Özgürleştirme Cephesine bağlı Zengi haricindeki grupların mevcut mevzi bölgelerindeki varlıklarını sürdürdükleri bildirildi.

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, "İdlib'in neredeyse tümünün teröristlerin elinde olduğu"na yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor.

İdlib kırsalında Heyet Tahrir Şam ve Ulusal Özgürleştirme Cephesinin bazı unsurları arasında yaşanan kısa süreli çatışmalar tarafların anlaşmaya varmasının ardından sona ermişti. Çatışmalar kırsalda sınırlı kalırken, İdlib merkezinde hiçbir çatışma yaşanmadı.

Ayrıca Heyet Tahrir Şam'ın kontrol ettiği alanlarda "büyük bir artışın" olduğuna yönelik söylemlerin de gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ulusal Özgürleştirme Cephesine bağlı Zengi dışındaki gruplar çatışmalardan önceki mevzi bölgelerindeki varlıklarını devam ettiriyor.

- Sınırdaki "önemli" toplantı

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Hatay'da geçen Cuma bir araya gelmiş, Suriye'nin kuzeyindeki son gelişmeleri değerlendirmişti.

Soçi’de imzalanan mutabakat çerçevesinde İdlib’teki son durumun gündeme geldiği toplantıda, ateşkesin devamına ilişkin çalışmalarla bölgede huzur ve istikrarın sağlanmasına yönelik yapılması gerekenler de ele alınmıştı. Bakan Akar, konuya ilişkin, "Soçi’deki mutabakat doğrultusunda ateşkesin ve istikrarın devamı için her türlü gayret gösterilmektedir. Rusya ile bu konudaki yakın iş birliğimiz devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Heyet Tahrir Şam İdlib

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