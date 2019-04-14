İdlib'e hava saldırısı

​Suriye'de hava saldırıları düzenleyen Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları, saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atış yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi de sosyal medya hesabında, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden havalanan iki Rus savaş uçağı, İdlib'in Urem el Cuz, Bsenkul ve Cebel El Arbain bölgesinin yakınlarına saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda bir aileden 3'ü çocuk 5 sivil yaralandı.

Ayrıca rejim uçakları, saldırı için irtifa kaybederken yüksek ses çıkartıyor. Rus uçakları ise saldırı anında hedefe fazla yaklaşmadığı için sesleri yere ulaşmıyor. Rus saldırılarında ilk duyulan ses, bombaların infilak etmesi oluyor. Rejim uçakları bombardıman için hedeflere teker teker yaklaşırken, Rus uçakları en az ikisi bir arada havalanıp saldırıyor.

Saldırılarda kullanılan mühimmat kalıntılarından eski nesil olanları, bunların rejime, yeniler ise Ruslara ait olduğunu gösteriyor.

Muhalifler, uçakları, üsler çevresinde ve ülkenin kilit noktalarına kurulmuş ekipmanları yardımıyla büyük ölçüde tespit edebiliyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 2 Nisan'da yayımladığı rapora göre, Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya’nın mart ayındaki saldırılarında 135 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Müdahale Koordinatörleri isimli yerli sivil toplum kuruluşuna göre, saldırıların yoğunlaştığı 9 Şubat-6 Nisan döneminde, saldırılar nedeniyle 25 bin 776 aileden 160 bin 583 sivil de çevre yerleşimlere, Türkiye sınırı hattındaki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Rejim güçleri, Türkiye ile Rusya arasında söz konusu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırmak için 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Astana anlaşmaları çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

