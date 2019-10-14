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İdlibli grafiti sanatçısından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Suriyeli grafiti sanatçısı İdlib’de saldırılarda hasar gören bir duvara Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen resim çizdi - Sanatçı Aziz Esmer: - "Bu (harekat) halkı yerinden eden, mallarına ve mülklerine el koyan bölücü terör örgütü PKK’yı bertaraf etmek için bir operasyondur"

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriyeli grafiti (duvar yazısı) sanatçısı Aziz Esmer, İdlib’deki hava saldırılarında hasar gören duvarlara çizdiği resimlerle Barış Pınarı Harekatı'na destek veriyor.

Binniş ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Aziz Esmer, İdlib'de Esed rejiminin saldırılarında yıkılan binaların duvarlarına resim çiziyor.

Esmer, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen grafiti çizdi.

Esmer, TSK ve SMO askeri, Özgür Suriye ile Türk bayrakları ve bayrakların alt kısmında akan pınar resmetti.

Grafitide, "Kardeşlik pınarı güçleniyor", "Arap, Kürt, Türkmen, Süryani, Ezidi ve Hristiyanların Barış Pınar'ı" yazılı ifadeler yer aldı.

Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu (harekat) halkı yerinden eden, mallarına ve mülklerine el koyan bölücü terör örgütü PKK’yı bertaraf etmek için bir operasyondur." dedi.

Terör örgütünün zulümlerinin haddini aştığını belirten Esmer, "Kürtler bizim kardeşimizdir. Onlar bizim vatan, kimlik ve devrim kardeşimizdir.” diye konuştu.

Esmer, güvenli bölgenin bütün Suriye’yi kapsamasını istediklerini dile getirdi.

Güvenli bölge ile yerinden edilen sivillerin topraklarına kavuşacağı değerlendirmesinde bulunan Esmer, "Bu bölücü örgüt rejimin ve DEAŞ’ın diğer yüzüdür çünkü nasıl DEAŞ terör örgütü insanları katletmişse, nasıl Esed rejimi insanları yerinden etmişse aynısını bu örgüt yaptı." ifadesini kullandı.

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Barış Pınarı Harekatı İdlib

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