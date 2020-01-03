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  4. İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek

İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

İDO, yarıyıl tatilinde 89 ek seferle hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 17 Ocak Cuma akşamı başlayacak ve 2 Şubat Pazar günü sona erecek sömestir tatilindeki yoğunluğu rahatlatmak için 89 ek sefer koydu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, iki hafta sürecek milyonlarca öğrenciyi ve ailesini yakından ilgilendiren sömestir tatili için hazırlıklar tamamlandı. İDO, özellikle tatilin ilk ve son günlerinde dış hat seferlerinde oluşabilecek yoğunluğu, 89 ek seferle rahatlatacak. Ek seferlerle birlikte sömestir döneminde dış hat hızlı feribot ve deniz otobüsü sefer sayısı 1226'ya ulaşacak.

İDO, bu 14 günlük sürede, yaklaşık 675 bin yolcu ve 100 bin araç kapasitesi sunacak ayrıca, Körfez geçişinde avantajlı bir alternatif sunduğu Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edecek.

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