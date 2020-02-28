İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Hava muhalefeti dolay\u0131s\u0131yla \u0130stanbul Deniz Otob\u00fcsleri (\u0130DO) baz\u0131 seferlerinin iptal oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. \n\u0130stanbul Deniz Otob\u00fcsleri\u2019nin (\u0130DO) iptal etti\u011fi seferler: 07:45 Band\u0131rma-Yenikap\u0131-Bostanc\u0131, 08:00 Bursa- B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmeceG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130G\u00fcl\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc g\u00f6rmek i\u00e7in oto y\u0131kamac\u0131ya geliyorlar!Rusya'dan \u0130dlib'deki hain sald\u0131r\u0131 sonras\u0131 ilk a\u00e7\u0131klamaDudakta u\u00e7uk ve g\u00f6\u011f\u00fcs a\u011fr\u0131s\u0131 zat\u00fcrre habercisi olabilir!