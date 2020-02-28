İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) iptal ettiği seferler: 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08:00 Bursa- Büyükçekmece

