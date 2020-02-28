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İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 09:01 | Son Güncelleme

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları deniz ulaşımında aksamalara neden olmaya devam ediyor.

İDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Hava muhalefeti dolayısıyla İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerinin iptal olduğunu açıkladı.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) iptal ettiği seferler: 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, 08:00 Bursa- Büyükçekmece

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Anahtar Kelimeler:
İDO Sefer Iptali

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