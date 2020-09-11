İdrar yolları darlığı belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?

İdrar yolları darlığı genellikle bir müdahale veya cerrahi işlem sonrası meydana gelir. Hastada idrar akımında azalma, idrar yaparken zorlanma, sık sık idrara çıkma ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu gibi bulgular meydana gelebilir. Teşhis için idrar akım ölçümü yapılması yeterli olur. Akım hızı azalmış ve işeme süresi uzamıştır. Şüphede kalınırsa üretrografi denilen ilaçlı bir röntgen ile darlık belirlenebilir. Ancak bu yöntem sık kullandığımız bir yöntem değildir. Tedavi darlığın mekanik olarak açılmasıdır. Darlık kamera ile görülerek soğuk bıçak veya lazer ile açılabilir. Açılma işleminden sonra sonda yerleştirilir ve sonda 2-3 gün kalmalıdır. Üretra darlığı tekrarlayabilen bir hastalıktır dolayısıyla tekrarlayan müdahaleler gerekebilir. Üretra darlığının tedavisinde maalesef ilaçların yeri yoktur.



