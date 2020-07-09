İdrar yolu enfeksiyonu : Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Sindirim sonucunda açığa çıkan atık maddeler sıvı forma getirilerek idrar ile beraber dışarı atarız. İdrar yolunda birçok idrar yolu elemanı bulunur. Bunlarda oluşan herhangi bir problem idrar sorunu yaşanmasına neden olur. Burada en sık yaşanan problemlerden biri de idrar yolu enfeksiyonudur. Birçok farklı şekilde bu enfeksiyon görülebilir. Ancak genelde belirtileri hemen hemen herkeste aynıdır. İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedenleri Nelerdir? İdrar yolunda bulunan bakteriler buradaki elemanların yapısını bozarak işlevini kaybetmesine neden olur. Enfeksiyonlara neden olan bakteriler genelde mesane bölgesinde yer alır ve bunlara da sistit adı verilir. Kişinin yaşı, yaşam tarzı gibi pek çok farklılık bu hastalığa yol açabilir. 1. Genital bölgeye yerleşen bakteriler Genital bölgeye yerleşen herhangi bir bakteri türü bu enfeksiyona yol açabilir. Dışarıdan mesaneye kadar ulaşan bu bakteriler buradaki ortam koşullarından faydalanarak hızlı bir şekilde yayılır. Dışarıda kullandığınız herhangi bir tuvalet ve cinsel ilişki sırasında bulaşan herhangi bir bakteri bunlara yol açabilir. Aynı zamanda iç çamaşırı temizliğinin önemi büyüktür. Mutlaka düzenli olarak yıkanması ve değiştirilmesi gerekir. Aksi halde iç çamaşırında üreyen bakterilerden dolayı da bu hastalık oluşur.

2. İdrar yolu değişikliği Özellikle yeni doğan bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu sindirim ve boşaltım sisteminde yer alan organların yeterince gelişmemesinden kaynaklanır. İdrar yolunda biriken ve burada toplanan idrar bir süre sonra idrarın içeriğinde bulunan zararlı atık maddeler orada hasar vermeye başlar ve enfeksiyonu başlatır. 3. İdrar yolu tıkanması Eğer yedikleriniz ve içtikleriniz taş oluşumuna neden olabilecek besinler ise bir süre sonra idrar yolu elemanlarında taş oluşumu görülür. Özellikle ürik asit bakımından zengin olan yiyecekler buna neden olur. Bir süre sonra oluşan taşlar büyüyerek idrar yolunun tıkayabilir. Bu da idrar yolunda bakterilerin oluşumunu artıran bir durumdur. 4. Sonda kullanımı Uzun süreli bir tedaviye maruz kalmışsanız ve yatar pozisyondaysanız sonda kullanırsınız. Özellikle ortopedik rahatsızlıklarda kişinin idrarının daha kolay dışarı atabilmesi adına bu yönteme başvurulur. Fakat uzun süreli değiştirilmeyen sondalarda ya da dolması beklenen sondalarda bakteri oluşumu artar. Bu bakteriler sondanın takıldığı yerden mesaneye doğru yerleşir. Bu da ciddi bir enfeksiyon oluşumuna neden olur. Sonda durumunda oluşan enfeksiyon tedavi edilmezse çok riskli durumlar söz konusudur.

5. Doğum kontrol yöntemleri Pek çok doğum kontrol yöntemi vardır. Ancak bazı doğum yöntemleri daha kolay olduğu için tercih edilir. Onlardan biri de sperm öldürmeye yönelik olan doğum kontrol yöntemleridir. Spiral buna örnek olarak gösterilebilir. Bu yöntemi eğer kullanıyorsanız mutlaka kontrollerini yaptırmalısınız. Aksi halde sperm öldürücü uçlara yerleşen bakteriler hızlı bir şekilde üreyerek hem bu hastalığa hem de diğer hastalıklara neden olabilir. 6. Cinsel ilişki Yapılan araştırmalar sonucunda cinsel hayatı hareketli olan kişilerde bu enfeksiyon türüne rastlanma olasılığı yüksektir. Çünkü bakterilerin yerleşme olasılığı bire bir temasla daha çok olur. Aynı zamanda sürekli partner değiştiren biriyseniz korunmaya özen göstermelisiniz. Aksi halde bu enfeksiyonla beraber daha birçok cinsel yolla bulaşan hastalığa yakalanabilirsiniz. 7. Gebelik Hamilelikte idrar yolu enfeksiyonu farklı bir sebepten dolayı görülür. Hormonların fazla salgılanmasından dolayı rahim ve çevresinde genişlemeler söz konusu olur. Bu genişlemeler arttığı için de bakterilerin buraya yerleşmesi ve üremesi daha hızlı bir şekilde görülür.

8. Diğer enfeksiyonlar Böbreklerinizde ya da mesanenize yakın bölgelerde bir enfeksiyon türüne rastlanmış ise bu enfeksiyona önlem alınmaması sonucunda idrar yolu enfeksiyonu oluşur. Bu enfeksiyon hızlı yayılan bir enfeksiyon olduğu için kişi genelde ayırt etmekte zorluk çeker. İdrar yolu enfeksiyonu dışında gelişen enfeksiyona karşı önlem almanız sonucunda bu hastalığı yaşamanız mümkündür. Eğer diğer alanlara da enfeksiyon sıçramış ise genel bir tedavi gerekebilir. İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir? 1. İdrar yaparken yanma Bu enfeksiyon türünü yaşıyorsanız; idrarın dışarı doğru çıkarken geçtiği yolu şiddetli bir şekilde hissetmenize neden olur. Enfeksiyonun dışarı atılmasından önce oradan sökülmesi asıl yanmaya neden olan kısımdır. Ve genelde bakterilerin bulunduğu ortam normal hücre içi sıcaklığından fazladır. Bu yanmalı idrar isteği tuvalette acı çekmenize neden olabilir. İltihabın neden olduğu bu ağrı, tedavi sonucunda geçer. 2. Sık sık idrar yapma isteği İdrarın tam anlamıyla yapılmamasından kaynaklı sürekli olarak iltihabın neden olduğu doluluk hissi yaşayabilirsiniz. Bu doluluk hissi sık sık tuvalete çıkmanıza neden olur; ancak tam anlamıyla hissettiğiniz dolulukta idrar yapamazsınız. Bu yüzden gün içinde normalden daha fazla tuvalet ihtiyacı hissedersiniz.

3. İdrarda kötü koku Sabah çıktığınız tuvaletlerde idrarın koyu renkte olduğunu ve keskin bir kokuya sahip olduğuna şahit olursunuz. Bu iltihabın ve bakterilerin neden olduğu özelliklerdir. İdrarın bulanıklaşıp ve hatta bazı sendromlarda kanlı olduğunu bile görebilirsiniz. Bunlar bu enfeksiyonun neden olduğu en net belirtilerdendir. Ancak kanlı olması artık mesane bölgesinde kanamaların olduğuna da işaret eder ve ağır bir enfeksiyon söz konusudur. Hastanede tedavi edilmek zorunda bile kalınabilir. 4. Ateşlenme İltihaba neden olan enfeksiyonlar bir süre sonra önlem alınmazsa vücudun diğer yerlerine de hızlı bir şekilde yerleşir. Vücudun savunma mekanizması hücrelerin maruz kaldığı bu saldırıya karşılık olarak ateşlenmenize neden olur. Hücrelerdeki bu sıcaklık artışı aslında hücrenin içerisine giren bakteriyi ısıyla öldürmektir. Ancak elbette istenmeyen bir durumdur. Önlem alınmazsa havale geçirmeniz söz konusu olabilir. 5. Sırtta ağrı Enfeksiyon hızlı yayılan bir bakteri oluşumudur. Bu bakteri oluşuma karşı önlem almanız gerekebilir. Eğer alınmazsa sadece idrar yoluyla da kalmaz, vücudunuzun diğer sağlıklı bölgelerine de ulaşır. Enfeksiyonun ve iltihabın olduğu her yerde ağrı hissedilmesi normaldir. Ancak bu ağrı genelde ya mesane ve kasıklara ya da sırta vurur. Sırtta yaşadığınız ağrıyı böbreklerle ilişkilendirmemek gerekir. Çünkü bu bir idrar yolunda oluşan enfeksiyonun belirtisidir.

6. Peniste ağrı Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu en sık rastlanılan belirtiler arasında peniste ağrı yer alır. Peniste ağrı pek çok farklı hastalıkla bağdaştırılsa da bu hastalığın diğer belirtileri ile birlikte görüldüğü zaman akıllara ilk olarak enfeksiyon gelir. Peniste ağrı uzun süre tuvaletinizi tutmuş hissi yaşamanıza ve bu şekilde bir baskıya maruz kalmanıza neden olabilir. 7. Huzursuzluk Bebeklerde bu durumdan bahsediyorsak; bebeğinizde gece ağlamalar artabilir. Ve bununla beraber sıklıkla tuvaletini yapmaya çalışması da bu huzursuzluğu yaşamasına neden olabilir. Bebeklerde bu enfeksiyona karşı daha sıkı önlemler alınmalıdır. Çünkü her belirti bebeğinizde görülmez fakat ağrı kesinlikle olur. Buna karşılık teşhis de gecikebilir. 8. Halsizlik Vücudun bağışıklık sisteminde yer alan savunma mekanizması vücuttan bu enfeksiyonu atmak için efor sarf eder. Vücutta bulduğu enerjinin büyük bir kısmını idrar yolu enfeksiyonunu dışarı atmak için kullanır. Ve bu süre boyunca da her zamankinden daha yorgun hisseder ve halsizleşirsiniz. Kasık bölgesinde oluşan ağrı yüzünden de sürekli olarak yatma isteği duyabilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi Nasıl Yapılır? 1. İltihap söktürücü ilaçlar Eğer ateşiniz sürekli inip çıkıyorsa ve bununla beraber kusma gibi belirtileri de görüyorsanız mutlaka en kısa zamanda doktora gitmelisiniz. İlk müdahalenin yapılmasının ardından muayene sonuçlarınız ortaya çıkar. Muayene sonucunda doktorunuz genelde iltihap kurutucu etkiye sahip olan ilaçlar vererek daha hızlı bir şekilde iyileşmenize yardımcı olur. Düzenli olarak içtiğiniz takdirde ilaçların etkisini görmeniz mümkün. 2. Vitamin takviyeleri Hamilelik döneminde iseniz alacağınız en güzel önlem, tüm vitamin takviyelerini tamamlamaktır. Çünkü hamilelik döneminde bu ve buna benzer hastalıklar için ilaç kullanmanız bazen bebeğe ve size zarar verebilir. Bu yüzden bu hastalığa önlem olarak vücut direncinizi artırabilirsiniz. Bunun için öncelikle bir vitamin testi yaptırmalı ve sonuçlara göre de doktorunuzun önerdiği vitamin ilaçlarını kullanmalısınız. 3. Cerrahi müdahaleler Herhangi bir taş rahatsızlığı yüzünden bu sorunu yaşıyorsanız bunun için öncelikle ilaç tedavisi yapılır. Fakat eğer işe yaramazsa cerrahi müdahalelerle beraber bu rahatsızlıktan kurtulabilirsiniz. Alınan taş idrar yolunun açılmasına yardımcı olur ve taşın etrafını saran bakteriler de bu şekilde temizlenir. Genelde tekrarlanmasına müsaade etmeyen yöntemlerden biridir.