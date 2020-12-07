İdrarda epitel nedir? İdrarda epitel değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Vücutta bir savunma mekanizması görevi gören epitel hücreler bakteri ve virüslerin girmesini önler. Peki idrarda epitel nedir, değeri kaç olmalıdır? Epitel Hücre Nedir? Epitel hücresi, vücut yapısının pek çok yüzeyini kaplayan ve koruyucu bariyer görevi gören hücrelerdir. Bu hücreler bakteri ve virüslerin vücut içine girmesini önler. İdrar yolu yüzeyi tamamen bu epitel hücreler ile kaplıdır. Bu yüzden yapılan tahlillerde idrarda epitel hücresi görülmesi beklenen ve normal karşılanan bir durumdur. Önemli olan ve doktorlara yol gösteren kısmı ise bu hücrelerin idrardaki miktarıdır. Epitel hücreler, idrar yolu haricinde cilt, iç organlar, kan damarları ve sindirim sisteminin yüzeylerinde de bulunmaktadır. İdrarda Epitel Nedir? İdrarda epitel hücre bulunması sağlık kurumlarında yapılan idrar testlerinde laboratuvar ortamında epitel hücrelerinin görülmüş olduğu anlamına gelir. Dediğimiz gibi bu durum normaldir önemli olan miktarı ve türüdür. Yapılan tahliller sonucunda idrarda epitel hücre üç farklı tipte görülür. Epitel hücrelerinin türleri şekil, görünüm ve boyutuna göre farklılık göstermektedir. Bu üç tip şu şekilde sıralanabilir:

Renal Tübüler Epitel Hücre: Bu tür epitel hücrelerinin en önemlisidir. Sayısında yaşanan artışlar böbrek bozukluğu anlamına gelebilir. Ayrıca böbrek hücreleri olarak da bilinir.

Yassı Epitel Hücre: Bu en büyük tiptir. Genellikle kadın idrarında bulunur.

Transizyonel Epitel Hücre: Mesane hücreleri de denir ve yaşlı erişkinlerde görülmesi daha yaygındır. İdrarda epitel hücrelerinin görülmesi, idrar yolunda oluşan çeşitli hastalıklar açısından oldukça önemli bir şekilde yol göstericidir. İdrarda Yassı Epitel Kaç Olmalı? Gelelim “İdrarda yassı epitel kaç olmalı?” sorusuna. İdrar tahlillerinde yassı epitel hücre normal değer aralığı 15-20 hpf'dir. Bunun üstündeki değerler idrar yolu enfeksiyonu, böbrek veya karaciğer hastalıkları ve bazı mesane kanserleri gibi hastalıkların habercisi olabilir. İdrarda Epitel Yüksekliğinin Sebepleri İdrar Yolları Enfeksiyonları: İdrar yolları sistemi birçok farklı bileşenden meydana gelmektedir. Mevcut olan her bir bileşenin kendisine ait enfeksiyonu meydana gelebilmektedir. Sistit: Mesaneyi etkileyen enfeksiyonlardır.

Üretrit: Üretrayı etkileyen enfeksiyonlardır.

Pyelonefrit: Böbrekleri etkileyen enfeksiyonlardır. İdrar Yolları Enfeksiyonu Belirtileri Bir anda gelen idrara çıkma hissi

Sık sık idrara çıkma

Alt karında ağrı ve baskı hissi

İdrarın kokusunda değişiklik

Kanlı idrar

Bulanık ve normalden koyu idrar rengi

İdrar yaparken yanma,batma ve rahatsızlık hissi

İdrarda epitel yüksekliğine sebep olan bir diğer rahatsızlık ise böbrek hastalıklarıdır. Bunlar böbrek taşı ya da daha ciddi ve önemli olan böbrek yetmezliği gelir.

Diğer sebepler ise; zayıflamış bir bağışıklık sistemi, diyabet, yüksek tansiyon, hamile olma ihtimali, genişlemiş prostat ya da çeşitli mantar enfeksiyonları olabilir. Mantar mayasının epitel hücreleri üzerindeki etkisi nedeni ile dökülmeler meydana gelir. Bundan dolayı epitel testinde değerin daha da yüksek olmasına neden olur. Hastalıklara bağlı sebeplerin dışında idrar tahlili yapılırken hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, verilen örneğin ve kullanılan aletlerin kirlenmesi de idrarda epitel hücresi gözükmesine sebep olabilir. İdrardaki aşırı yüksek epitel hücreler, numunenin kirlendiği anlamına gelebilir. Bu yüzden tahlilinizi verirken hijyen kurallarına dikkat etmelisiniz. Nasıl Tedavi Edilir? İdrarda epitel hücre yüksekliği tedavisi için ilk olarak altında yatan nedenin bulunması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi anormal epitel hücrelerinin sayısına ve nedenine bağlı olarak değişir. Çoğu durumda antibiyotik ilaçlar ile tedavi edilebilir. Sıvı tüketimini artırmak, üriner enfeksiyonları ve böbrek hastalığını önlemenin en kolay yollarından biridir. Bu yüzden günlük içtiğiniz su miktarını arttırmak hem iyileşmeyi hızlandıracaktır hem de ilerideki riskleri düşürecektir. Viral durumlar için doktorunuz size antiviral olarak adlandırılan ilaçları reçete edebilir. Sağlıklı ve dengeli beslenme ile birlikte yaşam tarzı değişiklikleri de önemlidir. Kolesterol yüksek gıdaların kesilmesi,

Tuz alımının azaltılması,

Fiziksel aktivitelerin arttırılması,

Alkol ve Sigara kullanımından uzak durulması,

Kilo vermek,

Taze meyve, sebze ve kepekli tahıllar içeren kalp dostu bir diyete başlanması hem iyileşmenizi hızlandıracak hem de durumun tekrarlanmasının önüne geçecektir. Epitel Hücrelerin Kanserle İlgisi Her idrar tahlilinde görülen epitel hücre kanser habercisi değildir. Fakat bazı ek belirtiler ile bu hale gelebilir. İdrarda epitel hücrelerinin türü de belirli koşulları işaret etmektedir. Örneğin, büyük miktarda hemoglobin veya kan parçacıkları içeren epitel hücreleri, idrar tahlili sırasında orada olmasa bile, son zamanlarda idrarda kırmızı kan hücreleri veya hemoglobin olduğu anlamına gelebilir. Bu durumda idrardaki enfeksiyonu ve kanser olup olmadığını araştırmak için doktorunuz farklı testler de isteyecektir.