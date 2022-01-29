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İdrarla yüz silmek! İnanılmaz tedavi yöntemi

29.01.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaştan insanın karşı karşıya kaldığı sivilce problemi tarih boyunca herkesin uğraştığı bir problem olarak tarihte yer alıyor. Sivilceler günümüzde çözülebilir bir sorun olsa da tarih boyunca insanlar bu kusurlarını kapatmak için birbirinden ilginç yöntemlere başvurdular.

İdrarla yüz silmek! İnanılmaz tedavi yöntemi

Son yıllarda ergenlikle başlayan ve hayat boyunca dönem dönem sorun olarak ortaya çıkan akne ve sivilceler için günümüzde birçok çözüm yer almaktadır. Özellikle görünümüne önem veren insanların çoğunlukla takıntı haline getirdiği akne ve sivilceler bugün modern ilaç ve kremlerle, lazer tedavileri ile bu sorunları aştığımız gibi her devirde ve kültürde benzer amaçlarla bulunmuş farklı tedavi yöntemleri vardı.

ANTİK YUNAN DÖNEMİNDE SİVİLCE PROBLEMİ

Ekşi Şeyler’de yer alan bilgilere göre; Antik Yunan Doktor Theodosius, gökyüzünde kayan bir yıldız görüldüğü anda yüzü nemli bir bezle silmenin sivilceyi yok edeceğini yazmıştır. Ancak kayan yıldız yöntemi haricinde ölü denizden toplanan tuzlar, akne ve sivilcenin neden olduğu yağlanmayı gidermek için ilgili bölgeye sürmek ve kurutmak için de kullanılmıştır.

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ANTİK MISIR DÖNEMİNDE

Antik Mısırlılar ve Mezopotamyalılar gibi, Antik Yunanda da kükürt içeren karışımlar da sivilce tedavisi için kullanılmıştır. Kükürt çok kötü kokan bir çözüm olsa da ciltteki yağı emer, cildin ph dengesini düzenler, tıkanmış gözenekleri açar ve bakterileri yok eder. Bu yüzden de aşırı olduğu kadar da etkili bir çözümdü. Bugün bazı modern cilt bakım ürünleri (cildiyecilerin eczacılara yaptırdığı kremler) kükürt içermektedir.

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Çin'de şeftali çiçekleri sivilceye sebep olan iblisleri kovmak için kullanılırken, Fas'ta toz haline getirilen azurit, bakır içeren karbonat karışımları gibi daha sorgulanabilir yöntemler için kullanılmıştır.

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Antik Mısır ise kozmetik konularında başarıları ile tanınır. Hem Kleopatra hem de Nefertiti cilt bakımlarının rutin bir parçası olarak aloe vera kullanmıştır.

Genç Kral Tut (Tutankamon)'un doktorları ergenlik dönemindeki cilt problemleri için balı önermişlerdir. Hem aloe vera hem de balın akne tedavisindeki etkileri kanıtlanmıştır. Kral Tut için temiz bir cilt o kadar önemlidir ki öldüğünde bal kavanozları da kendisiyle beraber gömülmüştür.

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Roma İmparatorluğu, Mısır'ı ele geçirdikten sonra Nil nehri kıyısında yaşayan hem saygı duydukları hem de avladıkları timsahlar konusunda takıntılı hale gelmişlerdir. Timsah derisinden miğfer ve zırh yapıp, timsah eti tükettiler. Aynı zamanda akne tedavisi için timsah etini cypress yağı ile karıştırıp kullanmışlardır.

Bununla birlikte en iğrenç cilt bakım teknikleri 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'da kullanılmıştır. Elizabeth devri İngiltere'sinde insanlar hemen hemen her şey için kurşun ve cıva kullanmışlardır. Buna cilt bakımı da dahildir ve bu uğurda pek çok ölüme ve beyin hasarına sebep olmuşlardır.

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  1. yüzyıldan kalma "the encyclopedia of folk medicine" (tıbbi halk ansiklopedisi) adlı kitap ise sivilce ve akne tedavisi için idrar kullanımını önermektedir. Kitaba göre, sivilce ve akneden kurtulmak için günün ilk idrarını beyaz bir beze toplayıp bu bez ile sorunlu bölgeyi silmek, hatta bebeklerin çişle ıslanmış bezlerini kullanmak etkilidir.


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