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İDSB, İsrail'in ayrımcı politikalarının ele alınacağı konferans düzenleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 19:03 | Son Güncelleme

İDSB, İsrail'in ayrımcı politikalarının ele alınacağı konferans düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - İslam Dünyası STK'ları Birliği (İDSB), 29-30 Kasım'da "Uluslararası İsrail'in Ayrımcı Politikaları Konferansı" düzenleyecek.

İDSB'den yapılan açıklamada, konferansın Fidder ve Global Organization Against Racial Discrimination Segregation iş birliğiyle İstanbul'da bir otelde gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından Mart 2017'de "İsrail'in Filistin Halkına Yönelik Apartheid Uygulamaları" adlı bir rapor yayımladığı anımsatılan açıklamada, "Dünyanın önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Virginia Tilley ve Richard Falk tarafından hazırlanan raporda, işgalci İsrail'in uygulamalarından Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli vatandaşların olumsuz yönde etkilendiği, hayatlarının zorlaştırıldığı beyan edildi. Raporun komisyon tarafından yayımlanmasının ardından çeşitli toplantılarda gündem ve ciddi bir tartışma konusu olarak yer alması, bu organizasyonu önemli kılmaktadır." denildi.

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İDSB israil Konferans

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