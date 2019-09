İEF 88. kez kapılarını açtı

“Birikim ve kapasitemiz var” Geçmiş dönemde genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kaçırılan sanayi devrimini yakalamak için 1925’te Kayseri’de uçak fabrikası temeli attığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “9 yıl sonra Kayseri’de üretilen uçak Ankara’ya iner. Eskişehir uçak fabrikası, kapanıncaya kadar 100’ün üzerinde uçak yapar ve ihraç eder. Danimarka’da, Türkiye’de üretilen uçağımız var ama bizim haberimiz yok. 21 yüzyıldayız, her alanda üretmek zorundayız. Önce güzel bir demokrasi ile. Demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğünü; çağdaş ülke standartlarına getirmek zorundayız. Sonra her alanda üreterek bunu yapacağız. Güçlü bir sosyal devlet inşa etmek gerekiyor. Kişi başı gelirin yüksek olduğu bir Türkiye inşa etmek gerekiyor. En büyük hayalimiz budur. En sonunda da bütün bu devrimleri sürdürülebilir kılmak zorundayız. Türkiye bütün gelişmeleri yakalamak ve yeni buluşlarla dünya kültürüne katkıda bulunmak zorundadır. 25’lerde uçak yapıyorsak, 40’larda uçak ihraç ediyorsak, 2019’da bunu yapacak birikim ve kapasitemiz var” ifadelerine yer verdi.

“İzmir özgürlükler kentidir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Bu ülkenin insanları olarak Türkiye’nin neresinde olursak olalım, aslında 88 yıldır İzmir’deyiz, fuardayız” diyerek Türkiye’deki pek çok ilkin fuar alanında gerçekleştiğini örnekleri ile anlattı. “Bizler 88 yıldır İzmir Enternasyonal Fuarı’ndan açılan pencereden dünyaya bakıyoruz, dünya da bize o pencereden bakıyor” diyen Soyer, şöyle devam etti:

“İzmir, bu fuarın kurulmasından çok daha önce Asya ve Anadolu’nun birbirine bağlandığı görkemli bir metropol olarak ortaya çıktı. İzmir bir özgürlükler kentidir. Bir yanıyla Amazon kadını ve haksızlıklara baş kaldıran efedir, bir yanıyla her türlü düşüncenin yaşayabildiği bir halk meclisidir. Tarihin akışı içinde hemen her şey değişti belki ama İzmir’in ruhu, fuarın herkesi bir araya getiren gücü artarak devam etti. 88 yıldır bu eşsiz parkın içinde son derece yalın ve değerli birlikteliği tesis ediyoruz. Hepimiz aynı gezegende yaşıyoruz ve yaşamak için birbirimize muhtacız. Bu fuar ve İzmir bize 88 yıldır bunu hatırlatmaya devam ediyor.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise 82 milyonun birbirini kucaklaması gerektiği üzerinde her zaman durduğunu belirterek, “İEF, bu kucaklaşmayı ve bu buluşmayı 88 yıldır gerçekleştiriyor. Ülkemizin her aynından yurttaşlarımız bir araya geliyor. Bu adımların her birini çok önemsiyorum. İEF aynı zamanda uluslararası çapta da büyük adımlar atıyor ve ulusların bir araya gelmesi konusunda önemli işlere imza atıyor. Ticaret platformu olmasının yanı sıra her kesime ve tüm ziyaretçilere keyifli vakit geçirdiğinin de tanığıyız” dedi.

Konuşmaların ardından plaket takdimi töreni düzenlenirken, protokol tarafından kurdele kesim merasimi yapıldı. Protokol, stantları gezecek.