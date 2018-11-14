IEM Chicago 2018 Şampiyonu Astralis!

Prestij açısından sayılı etkinlikler arasında yer alan IEM serisinin Chicago’da düzenlenen IEM Chicago 2018 etkinliğinde kupayı Astralis ekibi kaldırdı. Astralis ile Team Liquid arasında gerçekleşen final maçında Astralis kendisinden beklenen skora rakibini biraz da rencide ederek ulaştı.

Uzun süredir durdurulamaz bir performans ile oynayan Astralis için IEM Chicago 2018’de ilk harita biraz rakibini tanıma ve onun üzerine oynama yöntemi ile geçti. Team Liquid’i 14. round’da kilitleyip maçı 16-14’e taşıyarak klasını belli etti.

Rakibine karşı kurduğu mental üstünlük ile birlikte ikinci maça başlayan Astralis, Team Liquid’e karşı 9-6 önde bitirdiği ilk yarının arkasından sadece 1 round vererek 2. haritayı 16-7 gibi ezici bir üstünlük ile tamamladı.

Son harita ise Astralis’in ilk iki haritadan sonra büyük final sahnesinden ruh olarak sildiği bir maç olarak hafızalarımızda yer edindi. Inferno haritasında tüm oyun boyunca sadece 4 round’u Team Liquid’in kazanmasına izin veren Astralis IEM Chicago 2018’in şampiyonluk kupasını kaldırmayı bildi.