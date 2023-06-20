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İETT otobüsünde yangın! 'Birden alev almaya başladı'

20.06.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünden dumanların yükseldiğini fark eden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüsteki yolculardan Furkan Atbaş, "Hacı Osman Bayırı'ndan gelirken hafiften duman atmaya başladı. Ondan sonra birden alev almaya başladı" dedi.

İETT otobüsünde yangın! 'Birden alev almaya başladı'

Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini farkeden şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri İETT otobüsündeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle Tarabya Bayırı Caddesi sahil istikameti trafiğe kapatıldı. Yanan otobüsün söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

"BİRDEN ALEV ALMAYA BAŞLADI"

Otobüsteki yolculardan Furkan Atbaş, “Ben arka koltukta oturuyordum, Hacı Osman Bayırı'ndan gelirken hafiften duman atmaya başladı. Ondan sonra birden alev almaya başladı. Şoför hemen kapıları açtı, tüm yolcular tahliye oldu. İtfaiye ekipleri de kısa sürede geldi zaten yangın söndürüldü" dedi.

(DHA)

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