IFA 2020'den: Honor Watch GS Pro ve Watch ES tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Honor sadece akıllı telefonlarıyla değil, akıllı saatleriyle hatta dizüstü bilgisayarlarıyla da öne çıkan bir üretici. IFA 2020 kapsamında gerçekleştirilen Honor etkinliğinde tanıtan Honor MagicBook Pro da bunun bir örneği. Fakat biz bu haberimizde Honor'ın en yeni dizüstü bilgisayarını değil, yine etkinlikte tanıttığı ve özellikleriyle birbirinden ayrışan iki farklı akıllı saati inceleyeceğiz. Bu akıllı saatler Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES.

HONOR GS PRO ÖZELLİKLERİ

Honor Watch GS Pro ile başlayalım dilerseniz. Honor'un etkinlikte tanıttığı ilk akıllı saati 1,39 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geliyor. Saatin tasarımı ise geleneksel saatler gibi yuvarlak. Bu yönüyle Honor Magic Watch 2'ye benzeyen Honor Watch GS Pro, Honor Watch ES'e göre daha şık gözüküyor. Üstelik şıklığının yanında Honor'un iddiasına göre birçok zorlu koşula da dayanabiliyor. MIL-STD-810G sertifikasına sahip olan akıllı saat, böylece birçok zorluğun üstesinden gelebiliyor.

Paslanmaz çelik bir gövdeye sahip olan Honor Watch GS Pro, SpO2 ölçümü, uyku takibi, stres ölçümü ve daimi kalp atış hızı ölçümü yapabiliyor. Ayrıca akıllı saatin dahili bir GPS'e de sahip olduğunu belirtelim. Honor'un iddiasına göre Honor Watch GS Pro, tek şarj ile performans modunda 48 saat, güç tasarrufu modunda ise 100 saat kullanım süresi sunuyor. Şimdi sıra Honor Watch ES'te.