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IFA 2020'den: Honor Watch GS Pro ve Watch ES tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Honor, yeni akıllı saatleri Honor Watch GS Pro ve Watch ES'i IFA 2020 kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Honor Watch GS Pro askeri dayanıklılığı ile öne çıkarken, sürpriz akıllı saat Watch ES ise Huawei Watch Fit'e benzer tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte Huawei çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Honor'un yeni akıllı saatlerinin detayları.

IFA 2020'den: Honor Watch GS Pro ve Watch ES tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatları

Honor sadece akıllı telefonlarıyla değil, akıllı saatleriyle hatta dizüstü bilgisayarlarıyla da öne çıkan bir üretici. IFA 2020 kapsamında gerçekleştirilen Honor etkinliğinde tanıtan Honor MagicBook Pro da bunun bir örneği. Fakat biz bu haberimizde Honor'ın en yeni dizüstü bilgisayarını değil, yine etkinlikte tanıttığı ve özellikleriyle birbirinden ayrışan iki farklı akıllı saati inceleyeceğiz. Bu akıllı saatler Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES.

Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES

HONOR GS PRO ÖZELLİKLERİ

Honor Watch GS Pro ile başlayalım dilerseniz. Honor'un etkinlikte tanıttığı ilk akıllı saati 1,39 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile geliyor. Saatin tasarımı ise geleneksel saatler gibi yuvarlak. Bu yönüyle Honor Magic Watch 2'ye benzeyen Honor Watch GS Pro, Honor Watch ES'e göre daha şık gözüküyor. Üstelik şıklığının yanında Honor'un iddiasına göre birçok zorlu koşula da dayanabiliyor. MIL-STD-810G sertifikasına sahip olan akıllı saat, böylece birçok zorluğun üstesinden gelebiliyor.

Honor Watch GS Pro özellikleri

Paslanmaz çelik bir gövdeye sahip olan Honor Watch GS Pro, SpO2 ölçümü, uyku takibi, stres ölçümü ve daimi kalp atış hızı ölçümü yapabiliyor. Ayrıca akıllı saatin dahili bir GPS'e de sahip olduğunu belirtelim. Honor'un iddiasına göre Honor Watch GS Pro, tek şarj ile performans modunda 48 saat, güç tasarrufu modunda ise 100 saat kullanım süresi sunuyor. Şimdi sıra Honor Watch ES'te.

HONOR WATCH ES ÖZELLİKLERİ

Honor Watch ES 1,64 inç büyüklüğünde 456 x 280 piksel çözünürlüğünde dikdörtgen bir ekran ile geliyor. Bu anlamda akıllı saatin geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei Watch Fit'i andırdığını söyleyelim. Honor Watch ES'te tıpkı Huawei Watch GS Pro gibi SpO2 ölçümü, uyku takibi, stres ölçümü ve regl döngüsü hesaplama gibi özellikler mevcut. Honor'ın iddiasına göre akıllı saat, 10 güne kadar pil süresi sunuyor.

Honor Watch ES

HONOR WATCH GS PRO VE HONOR WATCH ES FİYATI

Honor Watch GS Pro'nun fiyatı için 250 euro fiyat etiketi belirlendi. Honor Watch ES ise daha uygun bir fiyatla, 99 euro'dan satışa sunulacak. Her iki akıllı saat de 7 Eylül'de Avrupa'da satışa çıkacak.

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